Kreisgericht Wil Covid-Laborbefund und Covid-Kreditformulare gefälscht: Beschuldigter wegen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilt Der Beschuldigte soll bei insgesamt vier Firmen zu hohe Jahresumsätze in Covid-Kreditanträgen angegeben haben. Auch seine Tochter ist wegen Beihilfe zum Betrug und zur Urkundenfälschung angeklagt. Die beiden mussten sich vor dem Kreisgericht Wil verantworten.

Der Beschuldigte hat einen Covid-19-Laborbefund gefälscht und mehrere Kreditformulare wahrheitswidrig ausgefüllt. Bild: Christian Beutler / Keystone

Am 26. und 27. März 2020 füllte der Beschuldigte vier Antragsformulare für Covid-19-Kredite für seine Firmen aus, um Kredite zu erhalten. Dabei soll er wahrheitswidrig zu hohe Jahresumsätze angegeben haben. Durch die vier Anträge erhielt er von diversen Banken Kredite in Höhe von 112’000 Franken.

Zudem fälschte der Beschuldigte im Sommer 2021 einen Laborbefund eines Nasen-Rachen-Abstrichs und verwendete dabei zur Vortäuschung der Echtheit des Befunds das Logo einer Laborfirma.

Der Beschuldigte hat sich damit des mehrfachen Betrugs, der mehrfachen Urkundenfälschung und des betrügerischen Markengebrauchs strafbar gemacht. Bei einer seiner Firmen wird ihm ausserdem Misswirtschaft und das Unterlassen der Buchführung vorgeworfen. Die Firma wurde seit 2018 betrieben.

An der Verhandlung verweigerte er jegliche Aussage. Dann nahm sein Anwalt aber Bezug auf eine der Firmen, die sich auf Reiseberatungen spezialisiert hatte, und fragte seinen Mandanten, wie es ihm zu Beginn des Lockdowns ergangen sei:

«Ich hatte Angst und Panik. Auf einmal konnte man nicht mehr reisen. Es ging gar nichts mehr.»

Sein Anwalt fügt an: «Corona war ein Schock für viele. Kleinstunternehmer wie mein Mandant waren über Nacht in ihrer Existenz bedroht.»

Die Verhandlung fand am Kreisgericht Wil an der Bahnhofstrasse in Flawil statt. Bild: Philipp Stutz

Beschuldigter kaufte sich mit Kredit ein neues Auto

Laut Anklageschrift soll der Beschuldigte die Kredite zu privaten Zwecken verwendet haben. So kaufte er sich gemäss Bankauszügen zum Beispiel ein Auto für 6400 Franken.

Zudem seien die Lohnauszahlungen auf das private Konto nach Auszahlung des Covid-Kredits am 27. März 2020 sprunghaft angestiegen. Zwischen November 2019 und März 2020 betrugen diese im Schnitt 1500 Franken. Ab April, nach Auszahlung des Kredits, überwies sich der Beschuldigte Löhne von bis zu 6000 Franken.

Der Anwalt des Beschuldigten plädierte auf Freispruch. Sein Mandant sei lediglich wegen Unterlassung der Buchführung schuldig zu sprechen. Die höheren Lohnauszahlungen seien legitim, denn die Reiseberatungsfirma, die erst im Juli 2019 gegründet wurde, habe sich bis März 2020 noch im Aufbau befunden. «Die Lohnzahlungen können daher nicht mit denen ab April 2020 verglichen werden. Das Geschäft wuchs in der Folge deutlich.»

Dass sich die Firma noch im Aufbau befunden haben soll, ist legitim, nur: Flugreisen waren nach Beginn des Lockdowns gar nicht mehr möglich. Dass der Beschuldigte ab April 2020 mehr Aufträge bekommen haben soll, ist zu bezweifeln.

Auch Tochter soll beim Kreditbetrug mitgeholfen haben

Auch die Tochter des Beschuldigten ist angeklagt; wegen Gehilfenschaft zum Betrug und zur Urkundenfälschung. Bei einer der Firmen, für die der Beschuldigte Covid-Kreditformulare einreichte, war sie zum Tatzeitpunkt als Geschäftsführerin im Handelsregister eingetragen. Wie Vater und Tochter vor Gericht bestätigen, hatte sie damals aber nichts mehr mit der Firma zu tun und 2019 eine 100-Prozent-Stelle in einem Unternehmen angetreten.

Doch zum Einreichen des Covid-Formulars brauchte es ihre Unterschrift. Also schickte der Beschuldigte das Formular an seine Tochter, welche dieses laut Anklageschrift auf Geheiss des Vaters wahrheitswidrig ausfüllte und unterzeichnete.

Vor Gericht sagte die Tochter aber, das Formular sei bereits ausgefüllt gewesen, als sie es per E-Mail erhalten habe. Sie sagt:

«Ich habe meinem Vater vertraut, dass die Angaben stimmen. Ich habe das Formular lediglich unterschrieben und zurückgeschickt.»

Es ist für ihr Urteil entscheidend, ob sie das Covid-Kreditformular ausgefüllt oder lediglich unterschrieben hat.

Ihr Anwalt wies darauf hin, dass seine Mandantin das E-Mail innerhalb von acht Minuten an ihren Vater zurückgeschickt habe. «In dieser Zeit war es meiner Mandantin nicht möglich gewesen, das Formular zu lesen, geschweige denn auszufüllen.» Er verlangte deshalb einen Freispruch für seine Mandantin.

Vater-Tochter-Beziehung hat unter der Anklage gelitten

Dann fragte der Anwalt seine Mandantin, ob die Beziehung zu ihrem Vater aufgrund der Sache gelitten habe? «Ja, wir hatten Streit. Ich habe nicht verstanden, wieso ich angeklagt und beschuldigt werde.» Sie wisse nun, dass man alles genau durchlesen müsse, bevor man es unterschreibe. Selbst wenn es vom eigenen Vater stamme.

Die Tochter wurde vollumfänglich freigesprochen. Die Verfahrenskosten wurden dem Staat auferlegt.

Der Vater hingegen wurde – abgesehen von der Anklage des Betruges und der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit einer der vier Firmen – in allen Punkten schuldig gesprochen. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, mit einer Probezeit von zwei Jahren. Er muss diversen Banken 68’668 Franken zurückzahlen. Beschlagnahmte Vermögenswerte in Höhe von 31’810 Franken werden eingezogen. Der Beschuldigte hat zudem die Verfahrenskosten in Höhe von 20’465 Franken zu bezahlen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.