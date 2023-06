Kreisgericht Wil Covid-Kredit erschlichen – Betrügerin wird aus der Schweiz ausgewiesen Eine Tschechin wurde am Montag vom Kreisgericht Wil für fünf Jahre des Landes verwiesen – da sie auf betrügerische Weise einen Covid-Kredit in Höhe von 148’000 Franken erschlichen hatte.

Die Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Zudem wird sie des Landes verwiesen. Bild: Liveostockimages/iStockphoto

Der Prozess hätte Ende Februar schon über die Bühne gehen sollen. Doch wurde er damals vertagt, weil der Anwalt der Angeklagten Nachteile für seine Mandantin witterte, sollte sie vor dem mitangeklagten Deutschen aussagen. Dieser war in ihrer Firma als Geschäftsführer angestellt, hielt sich damals aber in Deutschland auf und liess sich ärztlich dispensieren.

Wie es sich aber bei der Wiederaufnahme des Prozesses zeigte, änderte die Anwesenheit des Verteidigers des Deutschen nichts am Aussageverhalten der Beschuldigten: Sie beantwortete nur die Fragen über ihre Gesundheit. Ansonsten liess sie ihren Anwalt reden.

Allerdings brachte dieser keine entlastende Beweise vor. Er sagte auch bei den mehrfachen Kameraaufnahmen beim Bankomaten, dass es nicht seine Mandantin, sondern jemand anders gewesen sei, der das Geld abgehoben habe. Dabei hatten nur die beiden Angeklagten eine Bankkarte.

Kredit erschlichen, Geld verschwunden

Um was ging es in dem Fall? Die Tschechin erwarb im Frühjahr 2020 eine inaktive Schaffhauser GmbH, firmierte diese um und verlegte deren Geschäftssitz nach Herisau, wo sie die Firma im Mai 2020 im Handelsregister eintragen liess und den Deutschen als Geschäftsführer anstellte. Die Firma sollte mit Immobilien handeln und Bauprojekte durchführen; jedoch übte die Firma schon seit 2018/19 keine Geschäftstätigkeit mehr aus.

Auch nach dem Zukauf beliefen sich die Geschäftsaktiven Ende 2019 auf nur 17’600 Franken. Das hinderte das Duo nicht daran, im Juli 2020 bei einer Bank ein Geschäftskonto mit gefälschter Bilanz und Erfolgsrechnung für das Jahr 2019 zu eröffnen. Diesen war zu entnehmen, dass die Firma im Jahr 2019 über Aktiven in Höhe von rund einer Million Franken, einen Bilanzgewinn von über 403’000 Franken und eine gesetzliche Kapitalreserve von 172’000 Franken verfügt haben sollte.

Auf dem Papier erzielte die Firma im gleichen Zeitraum einen betrieblichen Ertrag von 4’840’000 Franken. So bekamen sie einen Covid-Kredit von 148’000 Franken. Geld, dass die Beschuldigte überwiegend am Bankomaten abhob. Wo das Geld geblieben ist, ist bis heute unklar, da die Frau schweigt.

20-jähriger Geschäftsführer ein Strohmann

Der Verteidiger verwies darauf, dass die Handschrift auf dem Antragsformular jene des Deutschen sei und er so den Antrag gestellt habe. Der Staatsanwalt wies jedoch nach, dass die Frau das Mastermind in dieser Operation gewesen sei, der erst 20-jährige und beruflich als CEO einer Firma unqualifizierte Deutsche jedoch als Strohmann herhalten musste, dem sie die Schuld in die Schuhe schieben konnte.

Auch ist die Frau schon mehrfach wegen Veruntreuung verurteilt. So verpfändete sie nur drei Monate vor dem gestellten Covidkreditantrag als Geschäftsführerin einer Firma ein geleastes Auto und verkaufte es anschliessend für 36‘’000 Franken. Ein Vorgang, den der Staatsanwalt als «unglaublich» bezeichnete und zum Schluss kam, dass «ihre Vorstrafen einschlägig sind und sie beim von ihr begangenen Unrecht keine Reue oder Einsicht zeigt».

Öffentliches Interesse an Landesverweis ist gegeben

Dies sah auch das Gericht so. Die Frau habe betrügerisch gehandelt, urteilte der Richter und liess keinen Zweifel daran, dass für ihn eine Landesverweisung im öffentlichen Interesse und somit angebracht sei. Dies, weil doch die Frau bereits mehrfach betrieben und einschlägig verurteilt worden sei.

Das Gericht folgte der Anklage und verurteilte die Tschechin wegen Urkundenfälschung, qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung und Geldwäscherei sowie wegen der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten, einen Landesverweis von fünf Jahren und eine Busse von 500 Franken oder fünf Tage Haft.

Ausserdem muss sie, solidarisch haftend mit dem Deutschen, der geschädigten Bank 148’000 Franken zurückzahlen. Hinzu kommen Verfahrens- und Anwaltskosten von 27’000 Franken.

Beim Deutschen, der den Fall durch Anzeige ins Rollen gebracht hatte, wurde, da er sich wieder in Deutschland aufhält, vom Landesverweis abgesehen. Er wurde zur Freiheitsstrafe von acht Monaten, bedingt auf zwei Jahre zur Probe, verurteilt und muss, nebst der solidarischen Haftung für die 148’000 Franken, auch Verfahrens- und Anwaltskosten von über 6’300 Franken tragen.