Kreisgericht Wil Bei Fluchtversuch Pflegefachfrau verprügelt: Schizophrener Täter bleibt in der Psychiatrie Er randalierte im Migrolino-Shop in Gossau, bedrängte eine Verkäuferin, beschimpfte und bedrohte sie, und er griff in der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil eine Pflegefachfrau tätlich an, traktierte sie mit einem Stuhl und den Fäusten. Alles während eines akuten psychotischen Schubs. Nun stand der 38-Jährige vor dem Kreisgericht Wil.

Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten verurteilt, die zu Gunsten einer stationären Massnahme in der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil aufgeschoben wird. Bild: PD

Es tue ihm alles sehr leid, versicherte der gelernte Elektromonteur, der von einer IV-Rente lebt, an Schranken. Vor drei Wochen hatte er während seines freiwilligen Aufenthalts in der Psychiatrie St.Gallen Nord in ein integriertes Spezialwohnheim gewechselt. «Ich fühle mich hier wohl, bin medikamentös gut eingestellt, brauche aber noch viel Ruhe», sagte er in der Befragung. Sein Ziel sei es jetzt, Struktur in den Tagesablauf zu bringen und in einem Jahr wieder selbstständig zu leben. Vom Gericht wünschte er sich den Aufschub einer Freiheitsstrafe für die begangenen Delikte zu Gunsten der Fortsetzung der ambulanten Therapien im Wohnheim.

Auseinandersetzung mit einem Besen

Die angeklagten Straftaten gehen auf den April und September 2020 zurück. Opfer war im ersten Fall die Verkäuferin im Migrolino am Bahnhof Gossau, wo der Beschuldigte Zigaretten kaufen wollte, jedoch nicht sofort bedient wurde. Weil dieser mit Verkaufsartikeln schmiss, avisierte die Verkäuferin die Polizei. Daraufhin versuchte sie den Randalierer mit einem Besen aus dem Laden zu drängen, worauf dieser sie mit dem Stiel gegen die Wand drückte und beschimpfte.

Der Mann liess ab, als ein Kunde das Geschäft betrat, setzte die Auseinandersetzung aber auf dem Vorplatz fort. Die Anklage schreibt, der Beschuldigte habe die Frau zu Boden gestossen und mit dem Tod bedroht, was der dieser allerdings bestritt.

Pflegefachfrau mit Stuhl traktiert

Fünf Monate später, der Angeklagte hielt sich aufgrund eines fürsorgerischen Freiheitsentzugs in der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil in einem Isolierzimmer auf, kam es zu einem tätlichen Angriff auf eine Pflegefachfrau. Während der Medikamentenabgabe wollte er die offene Zimmertür zur Flucht nutzen, schaffte es jedoch nur bis zur verschlossenen Stationstür. Alsdann behändigte er einen Holzstuhl mit Metallkufen, rammte ihn gegen die Pflegefachfrau, worauf diese stürzte. Wiederholt soll er mit den Kufen und später mit den Fäusten auf sein Opfer eingeschlagen und ihm ein Haarbüschel ausgerissen haben. An die Faustschläge wollte er sich an Schranken jedoch nicht erinnern.

Keine anhaltende Einsicht

Der Beschuldigte ist kein unbeschriebenes Blatt. Einmal hatte er ein im Weg stehendes Auto beschädigt, ein anderes Mal seine Beiständin bespuckt und schliesslich in der Psychiatrischen Klinik Wil ein Feuer gelegt. Dies alles in Krisensituation, mit denen er seit 2004 immer wieder konfrontiert ist: Drogen, Depressionen, Suizidversuche, Psychiatrieaufenthalte. Die Diagnose: Paranoide Schizophrenie. Dies anerkannte selbst die Staatsanwältin, stellte aber die Frage:

«Wie lange muss jemandem Zeit gewährt werden, seine Krankheit zu anerkennen und wie lange soll die Gesellschaft die Risiken tragen?»

Sie beantragte eine Verurteilung, wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Beschimpfung, Drohung, Tätlichkeiten und Sachbeschädigungen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten. Diese sollte zu Gunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden.

Im Weiteren forderte die Anklage eine Busse von 150 Franken und die Verlängerung der Probezeit einer Geldstrasse aus dem Jahr 2019. Die öffentliche Sicherheit sei über die Interessen des Beschuldigten zu stellen, wobei auch für diesen – trotz positiver Entwicklung – die stationäre Betreuung langfristig die richtige Massnahme sei. Umso mehr, als die ambulanten Therapien zu keiner anhaltenden Einsicht in die Krankheit geführt hätten.

Ambulante Therapie

Die Verteidigung beantragte einen Freispruch von der schweren und eine Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung sowie eine Freiheitsstrafe von vier Monaten. Diese sollte zu Gunsten einer ambulanten Therapie aufgeschoben werden. Die Busse sollte 60 Franken, die Genugtuung für die geschädigten Pflegefachfrau 2500 Franken und der Schadenersatz 25 Franken betragen.

Von einer Gewalthistorie zu sprechen sei falsch, sagte die Verteidigerin. Die Aggression ihres Mandanten habe sich erstmals gegen Menschen gerichtet. Insbesondere die Eskalation in der Klinik Wil habe eine Vorgeschichte gehabt. Und sie hätte vermieden werden können. Denn im Umgang mit ihrem damals in enorm kritischem Zustand befindlichen Mandanten wäre grössere Vorsicht angezeigt gewesen.

Was die versuchte «schwere» Körperverletzung betrifft, machte sie klar: «Hätte er, mit seiner körperlichen Überlegenheit, die Frau schwer verletzten wollen, hätte er es tun können.» Nach diesen beiden psychischen Dekompensationen sei die Medikation angepasst worden. Ihr Mandant habe sich eingelassen, sei nach Vollzugsende freiwillig in Behandlung geblieben und es gebe keinen Grund, ihn jetzt wieder aus der Wohngruppe zu nehmen.

Stationär, aber nicht weggeschlossen

Das Gericht folgte weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft, reduzierte die Freiheitsstrafe jedoch um 3 auf 13 Monate. Aufgeschoben wird diese zu Gunsten einer stationären Massnahme. Damit teilte das Gericht auch die Einschätzung der Gutachterin, die ein «betreutes Wohnen im Rahmen einer stationären Massnahme» empfohlen und klar gemacht hatte, dass die Beurteilung, ob ein selbstständiges Leben möglich ist, Jahre beanspruchen könne. Der vorsitzende Richter betonte schliesslich: «Wir wollen Sie nicht versorgen, sondern Ihnen eine Umgebung bieten, die eine rasche Intervention im Krisenfall ermöglicht.» Vorzugsweise sei diese das Wohnheim, in dem er aktuell lebe.

Weiter verurteilte ihn das Gericht zu einer Geldstrafe von 300 Franken und einer Busse von 150 Franken. Die Probezeit der früheren Geldstrafe wird verlängert und der Verurteilte hat der Pflegefachfrau 2500 Genugtuung, 25 Franken Schadenersatz sowie die Anwaltskosten zu zahlen. Ausserdem gehen die Verfahrenskosten zu seinen Lasten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.