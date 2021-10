Kreisgericht Wil Bauer gegen Tierschutzbeamte: Gericht spricht Amtspersonen frei Geplant war eine Nachkontrolle im Kuhstall. Doch der Landwirt war nicht da. Die beiden Tierschutzbeamten machten sich auf die Suche und stiessen dabei auf vorschriftswidrig gehaltene Kälber. Das trug ihnen eine Anklage wegen Hausfriedensbruchs ein.

Statt des gesuchten Landwirts fanden die Tierschutzbeamten Kälber, die in solchen Iglus gehalten wurden – allerdings nicht vorschriftsgemäss. Symbolbild: Karin Erni

Das Bussgeld von 1000 Franken, das ihm im Jahr 2017 wegen Mängeln in der Rindviehhaltung vom Gericht auferlegt worden war, hatte er bezahlt. Ob die Strafe gefruchtet und sich die Situation auf dem Hof in einer Wiler Landgemeinde verbessert hatte, sollte anderthalb Jahre später von zwei Tierschutzbeamten des St.Galler Amts für Veterinärwesen in einer unangemeldeten Kontrolle überprüft werden.

Nur, als diese am 16. Januar 2019 ihrer Pflicht nachkommen wollten, trafen sie den Landwirt nicht an. Zumindest nicht im Wohnhaus. «Wir gingen zum Stall, haben uns bemerkbar gemacht, aber keine Antwort erhalten», schilderte der verantwortliche Tierschutzbeamte den Ablauf vor dem Kreisgericht Wil. Im weiteren Verlauf der Suche habe man hinter dem Stall zwei Kälberiglus entdeckt, die nicht vorschriftsgemäss unterhalten waren. Sprich: Der Zugang war mit einem Holzpalett verschlossen, die Tiere standen im Nassen und hatten weder Heu noch Wasser. «Wir sind von Amtes wegen verpflichtet hinzuschauen und Missstände zu ahnden», begründete der Beschuldigte das Betreten der Jauchengrubenabdeckung, um die Situation als Beweismittel fotografisch zu dokumentieren. Dass für die Tiere keine Gefahr bestand, sei erst im Nachhinein klar gewesen.

Suche als Schutzbehauptung

Hausfriedensbruch? Ja, sagte der Rechtsvertreter des klagenden Bauers. Obwohl beide Tierschutzbeamte beteuerten, weder einen Zaun überstiegen noch eine Tür geöffnet zu haben, und der Hauptverantwortliche betonte: «Ich mache diese Arbeit seit über 20 Jahren. Nicht im entferntesten hätte ich gedacht, dass ich den Platz nicht betreten dürfte.» Ausserdem hätten Tierschutzbeamte ein Zutrittsrecht, sofern die Verhältnismässigkeit gegeben sei.

Die Betonplatte mit den Iglus über der Jauchegrube sei ein Werkplatz, also ein Schutzbereich, argumentierte der Anwalt. Zwar stehe kein Zaun, doch machten bewusst platzierte Elemente sowie die Geländestruktur sichtbar, dass ein Betreten unerwünscht sei. Ohnehin sei die angebliche Suche nach dem Bauern eine Schutzbehauptung. Tatsächlich sei es darum gegangen, weitere Missstände aufzudecken.

Unverständlich sei, dass der Bauer trotz bekannter Daten nicht kontaktiert wurde. «Er hätte seinen Arbeitsplatz für die Kontrolle verlassen können.» Auch nachher sei keine Kontaktnahme erfolgt. Stattdessen habe der Inspektionsbericht sechs Wochen auf sich warten lassen – von wegen Dringlichkeit. Der Rechtsanwalt des Landwirts forderte eine Verurteilung der beiden Beamten zu einer bedingten Geldstrafe von 1000 Franken beziehungsweise 750 Franken.

Eine Racheaktion

«Das Vorgehen war korrekt», machte der Verteidiger der Beschuldigten klar. Wie soll der Tierschutz überprüft werden, wenn ein solches Vorgehen strafbar wäre, fragte er. «Keiner verklagt den Postboten auf der Suche nach dem Adressaten und niemand zeigt Eltern an, deren Kinder Hoftiere streicheln.» Er hält es für denkbar, dass die Anzeige des Landwirts eine Racheaktion ist – die Retourkutsche für die Verurteilung wegen Tierschutzdelikten im Jahre 2017.

Eine Bodenplatte sei nicht automatisch ein Werkplatz und die «zufällig gesetzten» Elemente seien keine Einfriedung. «Von einem Eingriff in die Privatsphäre kann keine Rede sein.» Die Iglus seien zufällig entdeckt und die Missstände spontan dokumentiert worden, sagte er und beantragte Freisprüche.

Doppelter Freispruch

Der Richter stellte schliesslich fest: «Der subjektive Tatbestand ist nicht erfüllt.» Das heisst: Den Beschuldigten war nicht bewusst, dass ihr Vorgehen strafbar sein könnte.

Darüber hinaus teilte er weitgehend die Auffassung der Verteidigung, welche die Iglus als Zufallsfund bezeichnete. Die Einfriedungs- beziehungsweise Werkplatzdefinition des Klägers sei nachvollziehbar, aber nicht zwingend. Und die Verhältnismässigkeit? Zwar sei das Tierwohl nicht gefährdet gewesen, doch müsse dies erst feststellen, sagt der Richter und sprach die Beschuldigten frei.