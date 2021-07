Kreisgericht Toggenburg Von Freunden zu Feinden: Nachbarschaftsstreit um ein Biotop endet vor Gericht Eigentumsrecht ist ein starkes Recht, betont das Toggenburger Kreisgericht. Am Dienstag standen sich an Schranken zwei einst befreundete Nachbarn gegenüber, die sich um ein Biotop und ein paar Bäume streiten.

Im rund 15 Quadratmeter grossen Biotop, das vor über 20 Jahren angelegt wurde, sind Wasserpflanzen und Goldfische beheimatet. Bild: ohu

Einst hatte man sich nahe gestanden. So nah, dass die Tochter des Einen im Haus der Anderen ein und aus ging, als wäre es ihr Zuhause. Vielleicht war es das sogar – vor rund 20 Jahren. Dann ist irgendwann irgendetwas zerbrochen und der Nachbarschaftsstreit eskalierte.

Am Dienstagnachmittag jedenfalls finden sich die Parteien vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig wieder. Aus dem Mädchen ist eine junge Frau geworden, die eigentlich als Beklagte vor Gericht hätte erscheinen sollen. Sie ist heute Eigentümerin des elterlichen Hauses. An ihrer Stelle sitzt jedoch der Vater, sie habe nicht die Kraft dazu. Sie sei gar aus dem Haus ausgezogen. «Geflohen vor der negativen Energie», nennt es der Anwalt der Beklagten-Seite.

Handschlag unter Männern

Vor rund 20 Jahren suchte ein verwitweter Vater von drei Kindern nach einem neuen Zuhause und wurde in Brunnadern fündig. Mit den Nachbarn verstand er sich gut. Es gab ein paar Dinge zu klären, etwa das Wegrecht zum Haus. Man war sich einig, dass ein «Handschlag unter Männern» genüge, so geht es aus der Klageantwort hervor. Und man wurde sich einig über die Gestaltung des Vorplatzes: Man wollte ein Biotop und eine schöne Bepflanzung anlegen.

Dabei vereinbarten die Nachbarn, dass auch der heutige Kläger einen Teil seines Grundstücks zur Verfügung stellen würde. Auch hierfür brauche man nichts Schriftliches. So sei etwas Wunderschönes entstanden, das von Dorfbewohnern und Spaziergängern gelobt werde, erzählt der Beklagte. Offenkundig sind ihm Ästhetik und Schönheit wichtig und gerade das Biotop scheint ihm besonders am Herzen zu liegen.

Gerichtsentscheid oder doch ein Vergleich?

Der Kläger hingegen scheint weniger an Baum und Biotop zu hängen. Auch, weil das Ehepaar inzwischen kleine Enkel hat, die sich im und um das Haus frei bewegen. Ein Biotop ist dabei eine potenzielle Gefahrenquelle. Trotzdem wird der Kläger mehrfach betonen, dass man weiterhin zusammenleben müsse und, dass es ihm ein Anliegen sei, dass man «sich noch in die Augen sehen» könne.

Einzelrichter Bruno Räbsamen meint ebenfalls, dass man sich am besten hier und heute einigen würde, räumt aber auch ein, dass ein Gerichtsentscheid manchmal besser sei: «So können Sie dem Gericht die Schuld geben und sind nicht frustriert über einen unbefriedigenden Vergleich.» Die Parteien wirken nicht so, als wollten sie miteinander sprechen.

Eigentum ist Eigentum

Es beginnen also die Vorträge der beiden Rechtsvertreter. Dabei wird im Grossen und Ganzen bestritten, was die andere Partei sagt. Trotzdem fragt Richter Räbsamen nach, ob nicht doch Interesse an einem Vergleich, also an einer Einigung, bestünde. Darin gäbe es auch die Gelegenheit, Dinge zu regeln. Etwa, wer was wann zu tun hätte. Ausserdem gibt er eine Einschätzung ab, in welche Richtung ein Gerichtsentscheid gehen könnte: Man werde dem Kläger sein Eigentum vollständig zurückgeben. Zum Beklagten gerichtet sagt er:

«Sie konnten doch nicht davon ausgehen, dass Sie das Eigentum des Klägers für immer nutzen dürfen.»

Man sei zudem nicht hier, um eine ästhetische Gartengestaltung zu besprechen, sondern um Recht anzuwenden. Und darum gehe es: um Eigentumsrecht.

Chance zum Vergleich nicht genutzt

Nach der Pause könnte es doch noch zu einem Vergleich kommen. Der Anwalt des Klägers schlägt vor, das Biotop stehen zu lassen, aber nur unter der Bedingung, dass es auf beiden Grundstücken so gesichert wird, dass es keine Gefahr mehr darstellt. Zudem würde der Kläger auf seinem Grundstück die Bäume entfernen, und zwar auf eigene Rechnung. Der Anwalt sagt auch:

«Gibt es einen richterlichen Entscheid, verlieren beide Parteien. Einigen wir uns auf den Vergleich, beissen beide in den sauren Apfel, gewinnen gleichzeitig aber auch.»

Der Beklagte jedoch winkt ab: «Dann lass‘ ich das Wasser halt ab.» Er macht dem Kläger und dessen Frau Vorwürfe, worauf Richter Räbsamen einwendet: «Wir können hier keine 20-jährige Geschichte aufarbeiten, das müssen Sie an anderer Stelle tun.» Er versucht zu beschwichtigen, doch der Beklagte scheint Nichts mehr hören zu wollen.

Zum Vergleich kommt es nicht und auch der richterliche Entscheid wird an diesem Dienstagnachmittag nicht mehr gefällt. Er wird in den kommenden Tagen erwartet.