Kredit Der Wiler Stadtrat will mit der Schulraumplanung vorwärtsmachen – dafür braucht es einen Kredit von 3,2 Millionen Franken Unabhängig der Kathi-Frage soll es mit der Schulraumplanung weiter gehen. Dafür fehlen gemäss Stadtrat aber die personellen und finanziellen Ressourcen, weshalb er beim Parlament einen Kredit beantragt. Mit diesem sollen auch befristete Stellen geschaffen werden.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wächst – mehr Schulraum wird dringend benötigt. Bild: Donato Caspari

Künftig dürfte es in den Wiler Schulen eng werden. Eine Prognose zeigt, dass es erste Kapazitätsengpässe in den Schuleinheiten Allee, Matt, Lindenhof, Rossrüti und Bronschhofen geben wird. Bereits im Schuljahr 2026/27 dürfte bei 9 von 14 Kindergärten und Primarschulen in Wil die Kapazität nicht mehr ausreichen, wie eine Klassenplanung der Stadt zeigt. Fakt ist: Der Schulraum platzt aus allen Nähten.

Trotz der noch offenen Kathi-Frage soll die Schulraumplanung vorangetrieben werden. Ende letzten Jahres wies das Bundesgericht die Kathi-Frage zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurück. Vom Entscheid sind nicht nur das Kathi und andere Oberstufen betroffen, sondern im geringen Ausmass auch die Primarschulen. Der Stadtrat wolle die strategische Planung so weit wie möglich von der Causa Kathi entkoppeln, hiess es im letzten Jahr.

Nun soll die Schulraumplanung vorangetrieben werden. Dafür werden aber Ressourcen benötigt, wie die Stadt in einem Bericht und Antrag an das Parlament schreibt. Konkret sollen ab 2023 für die Dauer von fünf Jahren 150 Stellenprozente geschaffen werden – 100 Prozent für eine Projektleiterin oder einen Projektleiter für die Schulraumplanung und 50 Prozent für die Administration Schulbauten.

Der Stadtrat beziffert den Aufwand für die Schulraumplanung für die Dauer von fünf Jahren auf 3'235'000 Franken, aufgeteilt in Projekt- und Personalkosten. Er beantragt beim Parlament, den Kredit sowie die befristeten Stellen zu genehmigen.

Schülerinnen- und Schülerzahl wächst

Mit der strategischen Schulraumplanung sollen die grundlegenden infrastrukturellen Bedürfnisse der nächsten 15 Jahre und deren Umsetzung in die Wege geleitet werden.

Bereits vor mehr als drei Jahren, im September 2018, wurden mit dem Schlussbericht Schule 2020 die strategische Ausrichtung und infrastrukturelle Grundlage der Wiler Schulen abgehandelt. Der Bericht umfasst den baulichen Zustand, den Raumbedarf sowie Klassenprognosen. Weitere Komponenten waren die Ausgestaltung von Tagesstrukturen, Lernlandschaften sowie Turn- und Sporthallenangebot. Gemäss der Investitionsübersicht 2021 bis 2035 ergibt sich daraus ein bauliches Investitionsvolumen von mindestens 165 Millionen Franken.

Drei Jahre nach der Berichtslegung sind grundlegende Parameter, wie die Oberstufenorganisation sowie Standorte für Erweiterungen und Neubauten, nicht definiert, heisst es im Bericht.

«Währenddessen nehmen die Schülerinnen- und Schülerzahlen getreu den Prognosen stetig zu.»

Mit dem Verweis auf den Schlussbericht macht der Stadtrat nicht nur auf den Handlungsbedarf in der Schulraumplanung aufmerksam, sondern auch auf die mangelnden Ressourcen im Hochbauamt.

Personelle und finanzielle Mittel fehlen

Erste Standort- und Machbarkeitsstudien für die Areale Sonnenhof und Lindenhof unter Berücksichtigung der Standorte für Sporthallen konnte das Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) durchführen, heisst es im Bericht. Es würden jedoch weitere Projekte anstehen, die benannt, terminiert und bepreist werden müssten.

«Dies erfordert zusätzliche Projektleitungsressourcen, die im Departement aktuell nicht verfügbar sind.»

In einem Bericht und Antrag im Jahr 2018 zum Stellenplan des Departements BUV wurden bereits die Ressourcenforderungen der Abteilung Hochbau angekündigt.

Eine Auflistung zeigt, dass Projekte, die dringend und zeitnah umzusetzen sind, sowie Projekte, die im Rahmen der strategischen Schulraumplanung zu behandeln sind, einen Ressourcenbedarf des BUV von 18'700 Stunden und Projektmittel von 2,2 Millionen Franken umfassen. Die finanziellen Mittel brauche es für Projektabklärungen, Projektstudien, Architekturwettbewerbe oder Planerwahlverfahren für mehrere Bauvorhaben. Auch die Planung von Provisorien zur Überbrückung von Kapazitätsengpässen oder als Ausweichmöglichkeit werde eine mittel- bis langfristige Aufgabe sein.

Zu den 2,2 Millionen Franken Projektkosten kommen die Personalkosten für die befristeten Anstellung von 1,035 Millionen Franken. Der Bericht und Antrag des Stadtrats dürfte demnächst im Stadtparlament behandelt werden.