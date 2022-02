KOMMENTAR Zeitgleich Krieg und Fastnacht? Die Lust aufs Feiern war grösser Just zu Beginn der närrischen Tage brach der Krieg in der Ukraine aus. Trotzdem wurde am Wochenende ausgelassen gefeiert. Eine Einordnung. Simon Dudle Drucken Teilen

Hier haben die Wiler Tüüfel die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Bild: Belinda Schmid

Es ist in zweierlei Hinsicht eine ganz spezielle Fastnacht. Noch keine zwei Wochen ist es her, seit man verpflichtet war, wegen der Coronapandemie im Homeoffice zu arbeiten und mit der Maske einzukaufen. Plötzlich ist dies alles scheinbar ganz weit weg.

Überhaupt nicht weit weg ist aktuell der zweite Aspekt, welcher die Fasnacht so aussergewöhnlich macht: Just am Schmutzigen Donnerstag startete Russland mit der Einnahme der Ukraine. Der Krieg ist seither rund um den Erdball das dominierende Thema. Viele solidarisieren sich mit der Ukraine.

Die Frage muss gestellt werden: Kann einfach die fünfte Jahreszeit gefeiert werden, als ob in Osteuropa nichts wäre? Viele Menschen sterben und eine grosse Anzahl Flüchtlinge ist auf dem Weg Richtung Westen. Eine Vermischung der beiden Thematiken ist unumgänglich. So stand am Samstagabend um 18 Uhr im Wiler St. Peter-Park ein Friedensgebet im Zeichen des Kriegs, während ein paar Minuten später auf dem Hofplatz das grosse Monsterkonzert Fahrt aufnahm.

Die Frage, ob Krieg und Fastnacht zeitgleich sein dürfen, ist am Wochenende beantwortet worden. Alleine in der Stadt Wil fanden mehrere tausend Fastnächtler, dass es geht. Und nicht nur sie: Auch das kulturelle Leben fand statt und Sportveranstaltungen wurden durchgeführt. Das Bedürfnis nach Feiern war stärker. Ein beklemmendes Gefühl der Ohnmacht war aber treuer Begleiter.