KOMMENTAR Unerwartet deutliches Ergebnis in Wilen: Eine Ohrfeige für die Nicht-Gewählten Bereits im ersten Wahlen ist der Uzwiler Michael Gieseck zum neuen Gemeindepräsidenten von Wilen gewählt worden. Das er sich gegen seine beiden Mitbewerber deutlich durchsetzt, kommt überraschend, hat aber Gründe. Simon Dudle

Beim Wahlpodium hat sich das Ergebnis bereits angedeutet. Bild: Josef Bischof

Wenn sich drei streiten, dann gibt es oftmals einen zweiten Wahlgang. So ist es in vielen Fällen bei Ersatzwahlen. Und so ist es auch bei der Wilener Ersatzwahl für den Gemeinderat gekommen. Schon im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen zu machen, ist anspruchsvoll. Darum darf das Ergebnis bei den Wilener Wahlen für das Gemeindepräsidium als überraschend bezeichnet werden. Als überraschend deutlich. Michael Gieseck machte mehr als doppelt so viele Stimmen wie sein erster Verfolger.

Das ist ein gutes Zeichen für den Gewählten – und eine schallende Ohrfeige für die beiden anderen Kandidaten. Deren Niederlage hat sich am Wahlpodium von Anfang Monat abgezeichnet. Paul Hug hatte sich mit mehreren Aussagen nicht für die Wahl empfohlen. So wusste er zum Beispiel nicht, dass Wilen einen Lidl hat. Guido Scherpenhuyzen dürfte sich mit der einen oder anderen Aussage auch eher geschadet als geholfen haben. So zeigte er zum Beispiel auf, dass er in Wilen schon über eine halbe Million Franken Steuern bezahlt hat. Etwas gar viel Transparenz, die wohl zum deutlichen Sieg von Michael Gieseck beitrug.