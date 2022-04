KOMMENTAR Um die Qualität zu steigern: U-Mannschaften sollten bis zur Challenge League zugelassen werden Das Regelwerk verhindert, dass die ältesten Talente des FC Wil in die 1. Liga aufsteigen. Das gehört angepasst. Der Qualität wäre es gar förderlich, wenn U21-Teams bis in die Challenge League aufsteigen könnten. Simon Dudle Drucken Teilen

Die Talente des FC Wil spielen auch künftig in der 2. Liga interregional – wie hier im vergangenen Herbst gegen den FC Bazenheid. Bild: Tobias Garcia

Die U20-Mannschaft des FC Wil darf aus reglementarischen Gründen nicht in die 1. Liga aufsteigen, obwohl sie es sportlich womöglich schaffen würde. Die Diskussion in dieser Thematik bringt unweigerlich die Frage mit sich, bis in welche Liga Nachwuchsteams von Profiklubs aufsteigen dürfen, aufsteigen sollen. Aktuell ist es die 2. Liga interregional (fünfthöchste Liga) oder die Promotion League (dritthöchste Liga) für eigentliche U21-Mannschaften mit Ausbildungslabel.

Die Strukturen des hiesigen Fussballs werden grad auf den Kopf gestellt. Über die Aufstockung der Super League wird im Mai befunden, aber auch in unteren Ligen wird umgemodelt. Immer mit dem Ziel, die Qualität der Spiele und Ligen anzuheben. Um dies zu gewährleisten, gehört längst nicht nur Artikel 110 des Wettspielreglements abgeschafft, welcher es der zweiten Mannschaft des FC Wil verunmöglicht, in die 1. Liga aufzusteigen.

Man müsste die U21-Mannschaften auch in der Challenge League, Ausbildungsliga genannt, zulassen. Das wäre zwar nicht förderlich für das Publikumsinteresse der zweithöchsten Liga, würde es aber den besten und finanzstärksten Klubs des Landes ermöglichen, noch zielgerichteter zu arbeiten, was eine Qualitätssteigerung mit sich bringen würde. Denn die besten Bedingungen für die Förderung finden die Talente in den Akademien der Top-Klubs vor.

Für das Fanionteam des FC Wil, der sich vollmundig Nachwuchsförderer Nummer eins nennt, könnte dies wiederum bedeuten, dass der Platz in der Challenge League mittelfristig von einem U21-Team eines Super-League-Klubs streitig gemacht wird.