KOMMENTAR Häfeli-Deckeli beim Seniorenzentrum Uzwil? Transparenz wäre wichtig gewesen Ausgerechnet die Partnerin von Heimpräsident Lucas Keel bekommt unter 26 Kandidierenden den Zuschlag zur operativen Leiterin des Seniorenzentrums Uzwil. Dies hätte proaktiver kommuniziert werden müssen. Simon Dudle Drucken Teilen

Personelle Entscheidungen im Führungsbereich des Seniorenzentrums Uzwil werfen Fragen auf. Themenbild: Sandra Ardizzone

Mauschelei? Häfeli-Deckeli? Vetternwirtschaft? Völlig logisch, dass sofort kritische Fragen gestellt werden. Immerhin wurde mit Ingrid Markart die Partnerin von Heimkommissionspräsident Lucas Keel zur neuen Chefin des Seniorenzentrums Uzwil ernannt.

Befeuert wurden diese Spekulationen durch die Begründung von Keel, der in der offiziellen Mitteilung zwar persönliche Motive angab, aber auch die geplante Kläranlage in Niederuzwil vorschob, die ihm in seiner Funktion als Gemeindepräsident von Uzwil mehr Arbeit brächte und Grund sei für die Abgabe des Vorsitzes beim Seniorenzentrum.

Deutlich besser wäre es gewesen, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Es hätte geholfen, öffentlich kundzutun, dass Ingrid Markart und Lucas Keel privat liiert sind und Keel deshalb das Präsidium abgibt.

Keels Rücktritt war zwingend

Es war gewiss richtig, dass Keel das Findungsgremium früh verlassen hat und Ende Oktober auch das Präsidium der Heimkommission abgibt. Jener Rücktritt ist zwingend. Die Wahl Markarts ist verständlich, denn ihr Leistungsausweis ist unbestritten und sie kennt als Einheimische die Gegebenheiten.

Und trotzdem steht Markart nun unter Beobachtung. Ihr wird genau auf die Finger geschaut, ob sie die beiden Mandate als Gemeinderätin von Oberuzwil und Chefin des Seniorenzentrums Uzwil entsprechend trennt, entsprechend trennen kann. Stimmen, welche behaupten, Einflüsse aus dem Uzwiler Gemeindehaus würden verstärkt gewichtet, werden wohl nie ganz verstummen.