KOMMENTAR Diese Vorgänge sind in hohem Masse irritierend Weil der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder Steuergelder für den Aufbau einer umstrittenen App gesprochen hat, steht er nun am Pranger. Der Schaden ist angerichtet. Simon Dudle

Das Wirken des Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder dürfte ein juristisches Nachspiel haben. Bild: Ralph Ribi

Es sind happige Vorwürfe an Stadtpräsidenten Hans Mäder, welche die Geschäftsprüfungskommission erhebt: parlamentarische Entscheidungsprozesse umgangen, Finanzbefugnisse missachtet, Aushebelung des Budgetprozesses. Zudem war er laut Bericht in Personalunion Vorsitzender in gleich mehreren Entscheidungsgremien. So dürfte es für Mäder ein Leichtes gewesen sein, Steuergelder für sein «Lieblingsspielzeug» E-City-App zu sprechen. Auch andere Vorwürfe der GPK wiegen schwer: mangelhafte Entscheidungs- und Informationsprozesse im Stadtrat – und vor allem fehlende politische Sensibilität. Es sind Grundwerte für das Wirken eines Stadtpräsidenten, welche in Frage gestellt werden.

In hohem Masse irritierend ist aber auch, wie einfach das alles geschehen konnte. Der Fall zeigt, wie dringend nötig es ist, dass auch Stadträte ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Ferner muss die Mittelvergabe für den Stadtfonds künftig vom Gesamtstadtrat erfolgen, um Interessenskonflikte einer Einzelperson zu vermeiden.

Es ist richtig und wichtig, dass sich der Stadtrat nun kooperativ zeigt und allen fünf Forderungen der Geschäftsprüfungskommission nachkommen will. Doch der Schaden ist angerichtet. Von und für Stadtpräsidenten Hans Mäder – und als Konsequenz daraus auch für das Image der Stadt Wil.