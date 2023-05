Kommentar Die Wiler Altstadt gehört der Öffentlichkeit – und eine Aufwertung ist dringend nötig Die Massnahmen zur Aufwertung der Wiler Altstadt liegen auf dem Tisch. Und es gibt Kritik. Doch das Vorhaben der Stadt hat Potenzial. Larissa Flammer Drucken Teilen

Die Situation heute: 2 Plätze in der Wiler Altstadt sind von insgesamt 37 öffentlichen Parkplätzen sowie den Zu- und Wegfahrtstrassen besetzt. Bild: Larissa Flammer

Die Wiler Altstadt wird zum Büroquartier. Mehr als eine der leeren Ladenflächen wurden kürzlich von Treuhand- oder Immobilienfirmen bezogen. Diese Entwicklung trägt nicht zu einer Belebung bei. Darin dürften sich alle einig sein. Deshalb ist es der Stadt Wil hoch anzurechnen, dass sie vorwärtsmacht und bereits dieses Jahr erste Massnahmen aus dem BGK umsetzen will.

Doch sie stösst auf Kritik. Eines der Argumente: Bevor viel Geld in städtebauliche Massnahmen investiert wird, sollen erst mittels Werbung mehr Gäste in die Altstadt gelockt werden. Doch zumindest in der Umgebung wissen viele Menschen von der Wiler Altstadt. Zu Besuch kommen sie trotzdem selten. Wer für ein Produkt Werbung macht, der muss auch etwas bieten können. Und das ist momentan noch zu wenig der Fall.

Die Massnahmen der Stadt haben das Potenzial, die Altstadt aufzuwerten. So ist zum Beispiel die Abschaffung der Parkplätze nicht als Beruhigung geplant, sondern vielmehr als Belebung. Denn die Parkplätze sollen Raum schaffen für neue Nutzungen. Aufenthaltsqualität bietet die Altstadt mit den vielen Parkplätzen heute zu wenig. Die Gäste auf der geplanten Aussenterrasse des «Storchen» müssten sich zum Beispiel zurzeit mit Abgasen und Motorenlärm direkt neben ihrem Tisch abfinden. Mit dem Parkhaus samt Lift, der direkt in die Altstadt führt, ist auch die Erreichbarkeit der Läden und Restaurants kein Problem.

Die Altstadthäuser gehören zum grössten Teil Privatpersonen. Sie müssen in die Pläne miteinbezogen werden. Doch die Plätze und Gassen gehören der Stadt. Die vielen übrigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dürfen genauso mitreden. Mit ihrer historischen Bedeutung gehört die Altstadt aber auch der Öffentlichkeit. Damit müssen sich Anwohnende arrangieren.