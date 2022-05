KOMMENTAR Die Auswahl an möglichen Wiler Botschaftern ist beschränkt Der Frauenfelder Waffenlauf ist zum Botschafter der Stadt Wil ernannt worden. Und dies, obwohl er die letzten beiden Jahre nicht stattgefunden hat. Das erstaunt - und führt zu einer Grundsatzfrage. Simon Dudle Drucken Teilen

Er repräsentiert die Schweizer Armee, und der Frauenfelder Waffenlauf nun die Stadt Wil. Bild: Donato Caspari

Der Frauenfelder Waffenlauf ist Botschafter der Stadt Wil. Der erste, spontane Gedanke dazu: Haben die Verantwortlichen von Wil Tourismus bei der achten Ernennung dieses Preisträgers keine Person mehr gefunden, welche dafür in Frage käme?

Es ist wahrlich gewöhnungsbedürftig, dass eine Sache zum Botschafter ernannt wird. Denn mit und über eine Sache identifiziert man sich weniger als mit einer Person. Ferner ist zu fragen, warum der Waffenlauf genau im Jahr 2022 den Preis erhält, nachdem er zuletzt zweimal nicht hatte stattfinden können.

Das Problem ist, dass eine Stadt wie Wil mit rund 24000 Einwohnenden ein beschränktes Mass an Personen hat, die für diese Auszeichnung in Frage kommen. Corona sorgte dafür, dass es in den vergangenen zwei Jahren weniger Möglichkeiten gab, das Rampenlicht zu suchen und finden. Die grossen Namen der Wiler Gegenwart wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter oder Fussballer Fabian Schär haben den Preis bereits. Und nun?

Es ist eine grosse Herausforderung, Jahr für Jahr einen würdigen Preisträger zu finden. Damit ist Wil Tourismus nicht allein. Auch bei der Nacht des Wiler Sports ist es jeweils eine Herausforderung, genügend Personen oder Vereine nominieren zu können. Die Grundsatzfrage, ob solche Anlässe jährlich sinnvoll sind, muss gestellt werden.