KOMMENTAR Das Mittagessen fährt durch das halbe Land: Grün sieht anders aus Die Mahlzeiten für den Wiler Mittagstisch werden auch in den nächsten drei Jahren ausserkantonal zubereitet. Warum dies nicht ins Bild passt. Simon Dudle

Bis die Mittagsmenus in Wil aufgetischt werden können, werden sie auch künftig einen weiten Weg zurücklegen. Bild: Hanspeter Bärtschi

In Wil soll alles nachhaltig sein und einen grünen Touch bekommen. Wohl noch mehr als anderswo. Dies wird befeuert, seit das Stadtparlament vor knapp drei Jahren den Klimanotstand ausgerufen hat.

Besonders deutlich wurde dies im Abstimmungskampf zur SVP-Initiative «30 Minuten Gratisparkieren», über welche am vergangenen Sonntag befunden wurde. Zum klaren Nein haben auch diverse grüne und verkehrspolitische Argumente beigetragen. Nicht noch mehr Verkehr soll in die Innenstadt gelockt werden. Auch der Stadtrat betont immer wieder, wie wichtig ihm die grünen Anliegen sind. Eine der fünf Prämissen in den Legislaturzielen lautet: Wir sind der Umwelt verbunden.

Da passt es nicht ins Bild, dass zweimal pro Woche ein Lastwagen aus dem Kanton Baselland nach Wil fährt, um Mittagessen vorgekocht an die Schulen zu liefern. Grün geht anders.

Natürlich ist zu fragen, wie grün die Stadt wirklich sein soll, ja sein muss. In der heiss diskutierten Thematik des Mittagstisch-Caterings ist dem Stadtrat zugute zu halten, dass er auf Kritik reagiert hat und das Kriterium Nachhaltigkeit bei den eingereichten Dossiers neu mit 20 Prozent gewichtet wird. Zuvor war dieses gar nicht berücksichtigt worden. Der Preis macht neu noch 30 statt 50 Prozent aus, womit man am unteren Ende des gesetzlich Zulässigen ist. Hätte der Stadtrat die Nachhaltigkeit stärker gewichtet, wären weitere Kriterien weniger stark zu Geltung gekommen.

Gleichwohl lässt sich aus dieser Gewichtung herauslesen, dass der Exekutive der Preis in dieser Thematik immer noch wichtiger ist als die Nachhaltigkeit. Hätte sie Letztere ebenfalls mit 30 Prozent gewichtet, wäre die nun neuerlich aufflammende Kritik aus grünen Kreisen im Keim erstickt worden.