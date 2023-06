KOLUMNE Wenn auch der Franken zu Hause bleibt: Warum sich der Sommerurlaub in der Region lohnt Nahezu jede und jeder Zweite will diesen Sommer nicht verreisen. Und das aus gutem Grund. Hier sind fünf Gründe, warum sich der Sommerurlaub in heimischen Gefilden lohnt. Simon Dudle Drucken Teilen

Es ist Sommer. Seit dieser Woche meteorologisch gemäss Definition. Aber auch vom Wetter her. Höchste Zeit also, sich Gedanken zu den anstehenden Sommerferien zu machen. Und somit die Grundfrage zu klären: Die grosse Reise ins Ausland unternehmen? Oder doch die langen Tage in der Heimat geniessen? Eine repräsentative Umfrage von Schweiz Tourismus, welche diese Woche veröffentlicht worden ist, zeigt: 43 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer planen die Sommerferien im eigenen Land. Also fast die Hälfte.

Und das ist gut so. Der ökologische Fussabdruck lässt grüssen. Aber längst nicht nur. Hier ist eine Top-5-Liste, warum sich der Sommer in der Region Wil-Toggenburg lohnt:

Platz fünf: Viele Veranstaltungen. Wie wär’s mit einem Besuch am Wiler Gratis-Open-Air Rock am Weier mit dem Baschi-Konzert am 17. Juni? Oder am Wiler Stadtfest am 8. Juli? Oder an den Jazztagen Lichtensteig vom 11. bis 13. August? Oder beim Schwägalp-Schwinget eine Woche später?

Platz vier: Das Paradies ist hier. Mal den Toggenburger Höhenweg beschreiten. Oder ein Bad im idyllischen Bichelsee nehmen. Oder eine Runde Minigolf im Eggenwäldli mit Blick auf die Churfirsten spielen. Die Liste an Betätigungsmöglichkeiten ist lang.

Platz drei: Kein Reisestress. Langes Anstehen am Sicherheits-Check in Zürich Kloten? Ärger über den schnarchenden Nachbarn im Langstreckenflug nach Dubai? Und dem Gepäck nachrennen, das nicht angekommen ist? Muss nicht sein. Den Rucksack schultern, und los geht’s.

Platz zwei: Warum sich Ferien in der Region lohnen – das eigene Bett. In diesem schläft es sich doch am besten. Der Erholungsfaktor ist am höchsten. Und man kann frühstücken, wann man will. Der Sturm aufs Buffet um 8 Uhr, um noch etwas abzubekommen, entfällt.

Und Platz eins: Die heimische Wertschöpfung unterstützen und somit die regionale Wirtschaft ankurbeln. Klar, Ferien daheim kosten vielleicht nicht weniger als im Ausland. Aber man investiert den Franken in heimisches Schaffen.

Also: Badetuch in den Rucksack, Buch nicht vergessen. Und am besten niemandem sagen, dass man daheim bleibt. Man ist ja auf Urlaub.