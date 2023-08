Kolumne In Uzwil beissen sich Visionen und die fad-graue Wirklichkeit ein wenig, findet Fritz Studli Farbe ins Uzwiler Zentrums-Grau bringen wollen? Über die Sinnhaftigkeit dieser Idee wundert sich der Autor sehr. Und auch ganz allgemein über die Fantasien des Gemeinderats.

Eine Strassenbahn, tropische Pflanzen, Wasserfontänen im Zentrum: Visionen, wie sie dem Uzwiler Gemeinderat vorschweben. Visualisierung: zvg

Fritz Studli blickt über die Kreuzung hinweg aufs Uzwiler Kino City. Er blinzelt. Nimmt seine Brille ab. Hält sie vor seine Augen, blinzelt noch mal, setzt sie wieder auf. Kommt jetzt zu seiner Kurzsichtigkeit im Alter auch noch Farbenblindheit hinzu? Aber nein, die feuerroten Geranien auf dem Balkon da drüben erkennt er gut. Er schaut zu seinem Dackel Erich hinunter und sieht dessen leuchtend kastanienbraunes Fell, und das tiefe Grün der Tannen in seinem Garten heute Morgen hat er auch wahrgenommen. Nur dieses Uzwiler Zentrum ist und bleibt derart fad-grau.

Heute Morgen hatte er den Geschäftsbericht der Gemeinde Uzwil durchgeblättert, in dem es unter anderem um die Sanierung der Bahnhofstrasse geht. Kein Wunder, dass sie mit «visionären», den Klimawandel vorwegnehmenden Illustrationen auf Teufel komm raus so viel Farbe in dieses Zentrums-Grau bringen wollen: Flamingos und Papageien? Königspalmen? Und ausgerechnet die brauchen enorm viel Wasser. Will die Gemeinde etwa für die vielen Palmen ein eigenes Bewässerungssystem anlegen? Und das bei dauerndem Klagen über Wassermangel, Erderwärmung, Klimawandel. «Chabis», entfährt es Studli, «ich kann’s nicht mehr hören.» Er blickt sich kopfschüttelnd um.

Auf dem Balkon hinter ihm dengelt ein grosses Röhren-Windspiel. Studli stützt sich auf und dreht sich mühsam um. Die Blumenkisten unter den metallenen Röhren sehen aus, als würde Unkraut wuchern. Wieder blinzelt er, sieht genauer hin. Er erkennt orangerote, dann auch blaue Blütentupfer. Wildblumen. Hier hat also jemand auf seinem Balkon diese insekten- und bienenfreundlichen Blumenarten ausgesät.

«Schöner als diese eintönigen, gesichtslosen Bauten», denkt er, wie er sich zur Kreuzung zurückdreht. «Farben, die keine Farben sein wollen.» Er blickt nach links hoch, Richtung Bahnhof: keine Grünflächen. Er blickt nach rechts, Richtung Bühler: auch hier kaum Grün, kein einziger Spielplatz, dafür tosender Autoverkehr, wenn auch wegen der Baustelle vorerst nur in einer Richtung. Studli benötigt geschlagene zwanzig Minuten, um sich überhaupt irgendwo hinsetzen zu können. Mehrere Gebäude – unter ihnen die legendäre «Harmonie» – sind an besagtem Strassenzug abgebrochen worden. Mehrfamilienhäuser sollen dort entstehen. Neue Fachgeschäfte: Fehlanzeige.

Studli schliesst kurz die Augen. Die Illustrationen aus dem Geschäftsbericht ziehen noch mal an seinem inneren Auge vorbei. Mangel an Fantasie kann man dem Gemeinderat und insbesondere dessen Präsidenten nun wirklich nicht vorwerfen. Er sieht, wie Menschen entspannt und lachend auf Holzstühlen und Treppenabsätzen sitzen und sich unterhalten. Er erkennt den Schriftzug des verwaisten Café Stalder, von Pflanzen umrankt. Sogar die Dächer wollen sie begrünen. Eine Strassenbahn kommt hinzu. Wobei die Gleise des ehemaligen Bühler-Bähnlis noch immer bestehen: eine Gefahr für Velofahrer wie Studli, den einst begeisterten Gümeler.

Er öffnet seine Augen wieder. Vor ihm steht ein Elektroauto an der roten Ampel. Studli hat es überhaupt nicht herannahen gehört. Er atmet auf. Vielleicht täten ein paar begrünte Fassaden und Dächer doch gut. Sie würden mehr Farbe und Leben in diesen Ort bringen, den Häusern etwas Charakter geben. Dackel Erich aber spitzt kurz seine Ohren und verfolgt mit seinen grossen braunen Augen einen Schmetterling. Ein Hoffnungsschimmer.

Fritz Studli ist Journalist im Ruhestand und kommentiert in loser Folge das Uzwiler Lokalgeschehen.