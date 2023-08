Kolumne Speerspitz/Seitenblick: Nicht nur der Inhalt zählt Manchmal können Geschenke doppelt Freude machen. Nämlich dann, wenn der Inhalt des Pakets ebenso wichtig wie die Verpackung ist. Urs M. Hemm Drucken Teilen

Katzen und Kartonschachteln verbindet eine Liebe, die nicht erklärbar ist. Bild: zvg

Ich gebe es zu: Unsere Katzen sind verwöhnt. Dies aber mit gutem Grund. Denn schliesslich haben sie es sich nicht ausgesucht, wo sie leben möchten, sondern wir haben uns dazu entschieden, sie zu uns zu nehmen. Damit haben wir auch die Aufgabe übernommen und meiner Meinung nach auch die Pflicht, ihnen ein gutes, sorgenfreies Leben zu bieten.

Mit dieser Einstellung stehen wir nicht alleine da. So wundert es mich nicht, dass das Geschäft mit Futter und anderem Bedarf für Haustiere mittlerweile zu einer der lukrativsten Branchen gehört. Auch wir tragen unseren Teil dazu bei.

Wenn wir in die Tierhandlung gehen, um «nur» Futter zu kaufen, verlassen wie das Geschäft fast regelmässig eben nicht nur mit dem benötigten Futter. Normalerweise tragen wir noch irgendein Intelligenzspielzeug, Katzenangeln oder einfach nur ein paar Bälle oder Spielmäuse mit nach Hause.

Die Freude über die Mitbringsel ist natürlich jeweils gross und die Katzen können sich während Stunden mit dem neuen Spielzeug beschäftigen. Doch viel länger währt die Freude oft nicht. Denn bereits nach einem Tag ist die ehemals federbestückte Angel komplett gerupft und der Spielmaus fehlen Ohren und Schwanz.

Einerseits hat das sicherlich damit zu tun, dass unsere Katzen ganz einfach Katzen sind. Sie leben ihren Jagdtrieb aus und wollen ihre Beute erlegen. Andererseits aber gibt es bei Katzenspielzeug auch grosse Qualitätsunterschiede, was sich aber nicht immer am Preis festmachen lässt. Wir hatten schon günstige Spielmäuse, deren Ohren viel länger hielten als bei ihren teureren Kollegen.

Was aber – egal ob beim günstigen oder teureren Produkt – gleich ist, ist die Kartonschachtel, in die es verpackt ist. Und diese Schachteln sind es, die den Katzen am meisten Spass machen. Die Liebe unserer Katzen für Kartonschachteln geht sogar manchmal so weit, dass sie das Spielzeug, das darin verpackt ist, zuerst gar nicht interessiert.

Oft sagt man, die Verpackung ist unwichtig, es zählt, was drin ist. Bei unseren Katzen wird beides gleichermassen geschätzt.