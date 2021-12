Speerspitz/Seitenblick Stille Nacht, raue Nacht Nach dem grossen Fest kommt der Blues. Ausser, man erweitert den Festkalender um ein paar Nächte. Pablo Rohner Hören Drucken Teilen

In den Nächten zwischen Weihnachten und Dreikönigstag jagen gemäss Mythen die Seelen der Toten über den Himmel. Symbolbild: Pixabay

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Am Heiligabend ist es vorbei damit. Das Weihnachtsfest wird real. Für diejenigen unter uns, auf die zwei Familienfeiern warten, gibt es am 25. noch Nachschlag an feinem Essen, leuchtenden Kinderaugen und lange nicht mehr gesehenen, mehr oder weniger geliebten Verwandten. Und hoffentlich sitzt der liebe Omikron nicht mit am Tisch.

Spätestens am Stefanitag, allerspätestens aber am Tag danach – dieses Jahr erst noch ein Montag – macht sich der postweihnächtliche Blues breit. Kalter Kerzenrauch hängt in der Stube. Zerknülltes Geschenkpapier und dessen Inhalt liegen entzaubert im fahlen Morgenlicht. Und Martin Luthers «Vom Himmel hoch, da komm ich her» ist nur noch ein schief gesungenes Echo.

Die Zeit bis Silvester mit Skifahren zu überbrücken ist eine weniger verlockende Aussicht als auch schon, wenn man nicht gerade ein Haus in den Bergen verfügbar hat und sowieso dort ist. Nach Weihnachten müssen also andere Nächte her, auf die wir uns freuen können. Dazu könnten wir kurz vom christlichen ins heidnische Register wechseln, und schon wird aus der Weihnacht die Wachnacht, die im vorchristlichen Britannien gemäss Beda, dem Ehrwürdigen die Nacht der Muttergottheiten war.

Diese Wachnacht können wir dann als Auftakt zu den zwölf Nächten bis zum Dreikönigstag nehmen, die in vorchristlicher Zeit in verschiedenen Gebieten Europas als Nächte galten, in denen die Toten umgehen. Ab dem 11. Jahrhundert berichten Texte aus Skandinavien, Spanien, Italien, Deutschland, England und auch aus der Schweiz von Erscheinungen des «Wütenden Heers» in diesen Nächten. Schweizerdeutsch «Wüetisheer». Und in Griechenland und im übrigen Südosteuropa sägen Kobolde am Baum, der die Erde trägt.

Ein Heer von armen Seelen zieht in den zwölf Nächten lärmend durch die Gegend. An der frischen Luft dem Silvester entgegenfeiern und darüber hinaus – klingt gut in meinen Ohren und zeitgemäss. Im Raum Wil und im Toggenburg sind mir keine spezifischen «Rauhnachts»-Bräuche bekannt. Aber bei der Verbreitung der Mythen und Riten könnte man sie sicher nach lokalen Gegebenheiten modellieren. Ich wäre dabei.