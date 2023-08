Kolumne Speerspitz/Seitenblick: Heiliggesprochen in der Stammbeiz Ist es ein Anlass zur Sorge, wenn einem der Wirt das Bier unbestellt auf den Tisch stellt? Nein. Man kann es als Stammkunde, als Stammkundin noch weiter bringen. Pablo Rohner Drucken Teilen

Kundschaft in einer Kneipe. Bild: Keystone

Woran erkennt man, ob man Stammkunde ist oder als solcher wahrgenommen wird? In meinem Fall gibt es zwei Gastrobetriebe, in denen ich regelmässig verkehre. Die Pizzeria, in deren Keller meine Band probt, und die Dorfbeiz, in der meine Fussballmannschaft nach dem Training einkehrt. Die eine befindet sich in Zürich, die andere in Kirchberg.

Die Bilderbuchstammkundenbehandlung, und das mag erstaunen, bekommen meine Hobbygspänli und ich in Zürich. Da sind wir inzwischen so weit, dass Fatmir uns das grosse Bier hinstellt, ohne dass wir es bestellen müssen. Genau wie er Iris – die uns nicht selten das Bier bezahlt, weil sie es toll findet, dass wir Musik machen (weniger unsere Musik) – das Gläschen Roten hinstellt.

Das Gefühl, an diesem Ort – und wenn es nur in einer Zürcher Pizzeria und als zahlende Kundschaft ist – willkommen und sogar ein bisschen zu Hause zu sein, überwiegt die Bedenken darüber, dass Fatmir uns mittlerweile offenbar als ausrechenbare Chübeltrinker wahrnimmt. Das Verhalten wird durch die wiederkehrende Erfahrung aber auch verfestigt; je länger die Behandlung andauert, desto weniger kommt man auf die Idee, etwas anderes zu bestellen.

In der Dorfbeiz in Kirchberg wäre das zugegebenermassen etwas viel verlangt. Die dort regelmässig zu behandelnde Kundengruppe, der ich angehöre, ist erstens einiges grösser und zweitens in ihrem Verhalten unberechenbarer. Stange, Cola, Süssmost, Chübel, saurer Most, Mineral, manchmal sogar Gin Tonic – wie soll man sich das auch merken können.

Dass es noch eine höhere Stufe, quasi eine Heiligsprechung gibt, die man als Stammkundin, als Stammkunde erreichen kann, offenbarte sich mir unlängst in einer Wiler Altstadtbeiz. Über der Bar hängen dort an der Decke Porträts der Stammkundschaft, gemalt im Stil von Ikonen der orthodoxen Kirchen und bewacht vom Wirt als Schutzpatron, dessen gemaltes Antlitz auf dem Türrahmen der Toilettentüre thront.

Stammkunde ist auch etwas, was sich betreiben lässt, im Sinn von Völker- oder eben Stammeskunde. Bis er seine Schäfchen als Gemälde verewigen liess, hat der Wirt sicher einiges über sie gelernt.