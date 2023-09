Kolumne Speerspitz/Seitenblick: Ein fremder Fötzel in der Ostschweiz Ein Text über Entwurzelung und die Herausforderung der Integration. Oder wie ein Basler lernte, die Ostschweiz zu lieben. Michael Nittnaus Drucken Teilen

Ist es Zeit für einen Wechsel? St.Gallen dominierte den FC Basel am 22. Juli nach Belieben. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Heutzutage liest man viel über Integration. Migranten sollen sich in der Schweiz bitteschön integrieren und «gute Schweizer» werden. Verhaltensauffällige Kinder sollen sich in der integrativen Schule bitteschön integrieren und gute Schüler werden. Das ist allerdings leichter gesagt als getan.

Auch ich stehe vor der Herausforderung der Integration, denn ich bin ein fremder Fötzel. Genauer gesagt ein Basler. Bis vor Kurzem bestand meine Welt noch aus Rheinknie, Räppliregen und dem Rot-Blau des FC Basels. Doch in den Sommerferien wurde ich entwurzelt. Mit meiner Familie bin ich in die Ostschweiz gezogen und lebe nun in Bütschwil. Also für Schweizer Verhältnisse richtig weit weg. Selbst durch das stärkste Fernglas kann ich die Roche-Türme nicht mehr sehen.

So etwas macht man freilich nicht aus Spass und Tollerei. Sondern aus Liebe. Ich hatte 2012 den Entscheid getroffen, eine Frau zu heiraten, die aus dem Toggenburg stammt. Wer hätte damals ahnen können, was für weitreichende Folgen das hat? Ostschweiz statt Nordwestschweiz, das sind ja völlig unterschiedliche Himmelsrichtungen. Ganz orientierungslos bin ich zum Glück nicht unterwegs. Meine Frau ist mein Kompass.

Erst jetzt wird mir klar, dass sie mich über Jahre hinweg schonend auf diese Reise vorbereitet hatte. Immer wenn ich ihr die «Chlüpperli» zum Wäsche aufhängen geben sollte oder sie mir ein «Brügeli» anbot – das war meine heimliche Integrationslektion. Ich habe aber auch selbst einiges auf mich genommen, um mich zu integrieren. Am 22. Juli ging ich mit meiner Familie in den Kybunpark. St.Gallen empfing den FC Basel. Wir sassen inmitten eines grünweissen Leibchenmeeres. Meinen rotblauen Schal liess ich zu Hause. Und beim Basler Tor frohlockte ich nur innerlich.

In diesem Moment realisierte ich auch, dass meine Kinder bereits voll integriert sind – sie jubelten und tanzten, als der FCSG in der 86. Minute das 2:1 Siegtor schoss. Wer weiss, vielleicht wippt mein kleiner linker Zeh das nächste Mal auch mit – ganz zaghaft den Boden abtastend nach einem Stückchen Erde, in dem ich wieder Wurzeln schlagen kann.