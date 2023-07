Kolumne Speerspitz/Seitenblick: Abkühlung im Kleinformat Wasser bietet an einem heissen Sommertag die beste Abkühlung. Wenn keine Badi und kein Pool zur Verfügung stehen, tut es auch ein Brunnen. Man muss sich nur trauen. Larissa Flammer Drucken Teilen

So lässt sich die Hitze in der Stadt oder im Dorf aushalten: mit einem Bad im Brunnen. Bild: Jiří Vurma

Balkonien liegt nicht am Meer. Auch Zugang zu einem Pool haben zu Hause längst nicht alle. Sogar eine Badi sucht man in vielen Dörfern vergeblich. Dabei gehören Schwimmen und Planschen doch zu den schönsten Sommeraktivitäten und werden auch von Daheimgebliebenen geschätzt. Vor allem, wenn die Temperaturen steigen und steigen.

Zum Glück ist man in der Schweiz, die als Wasserschloss bekannt ist, nie weiter als ein paar wenige Kilometer von einem Gewässer entfernt. Auch wenn uns im Toggenburg und der Region Wil die grossen Seen fehlen, so haben wir doch zumindest die Thur und den einen oder anderen kleineren See oder Weiher. Zur Abkühlung tut es auch ein Bach.

Doch die natürlichen Gewässer haben so ihre Schattenseiten. Zwar schwimmen uns in der Thur immer weniger Fische um die Füsse (obwohl das objektiv betrachtet eine eher bedenkliche Entwicklung ist). Dafür machen bei Weihern und Seen immer wieder mal Berichte über ausgesetzte und sich vermehrende Schildkröten oder Wasserschlangen die Runde. Sobald es wirklich heiss wird, vermiesen zudem das immer trüber werdende Wasser oder gar Blaualgen den Badespass.

Zum Glück gibt es da noch eine weitere Möglichkeit, um sich im Wasser abzukühlen: Brunnen. Diese sind in so ziemlich jeder Ortschaft in mehrfacher Ausführung zu finden und reichen allemal für ein bisschen Plansch-Spass. So war denn auch kürzlich am frühen Abend ein regelrechtes Quartiertreffen rund um einen öffentlichen Brunnen zu beobachten. Kinder sassen mit den Füssen im Wasser auf dem Brunnenrand oder rannten mit Bällen und Springseilen darum herum, während die Erwachsenen daneben im Schatten plauderten.

Dass nicht nur Kinder die Abkühlung eines Brunnens zu schätzen wissen, zeigte sich kürzlich beim Mittagessen. Auf der Strassenterrasse des Restaurants lief einem der Schweiss selbst im Schatten der Sonnenschirme über die Stirn. Der plätschernde Brunnen daneben verlockte dazu, vor dem Kaffee kurz die Beine oder zumindest Arme einzutauchen. Und siehe da: Sobald das Eis gebrochen war, standen noch mehr Gäste von ihren Tischen auf und genossen die Abkühlung.