KOLUMNE So geht Einkaufen 4.0: Frust vermeiden dank moderner Technik Warum gibt es für den täglichen Einkauf nicht längst technische Unterstützung? Ein Gedankenspiel, wie der Besuch beim Grossverteiler künftig effizienter und stressfreier über die Bühne gehen könnte. Simon Dudle

Das mühselige Suchen nach Produkten könnte künftig entfallen. Themenbild: Matthias Jurt

Der Detailhändler meines Vertrauens hat umgebaut. Neue Regale, mehr Licht – und vor allem völlig neu angeordnete Produkte. Plötzlich sind die Rüebli auf der rechten Seite des Ladens statt wie bisher links. Und wo um alles in der Welt ist nun der Käsefladen für den Zmittag? Und gibt es die geliebten Tortellini überhaupt noch? Oder sind sie glutenfreien Bio-Haferflocken zum Opfer gefallen?

Fragen über Fragen, welche einige zusätzliche Meter durch den Laden mit sich bringen. Als Gewöhnungstier Mensch ist eine solche Neueinrichtung eine Herausforderung und birgt einiges an Frustpotenzial. Musste diese Umstellung wirklich sein? Die Überwindung, sich beim Personal nach dem Käsefladen zu erkundigen, ist grösser als auf den ersten Blick angenommen. Der müsste ja schon noch ohne fremde Hilfe zu finden sein.

Beim orientierungslosen Lauf durch die neu eingerichtete Filiale bleibt Zeit für Überlegungen. Vor allem diese: Warum stehen im Jahr 2023 nicht längst technische Hilfsmittel zur Verfügung? Es müsste doch möglich sein, dass der Laden meines Vertrauens eine App hat und dementsprechend auf dem Handy angezeigt wird, wo sich die Tortellini neuerdings befinden. Dank der App hätte ich schon vor dem Einkauf festgestellt, dass die Tortellini nicht ersetzt wurden, sondern einfach grad ausgegangen sind und am Montag wieder geliefert werden. Selbstverständlich bekäme ich per Pushnachricht auch gleich noch die Meldung, dass die benachbarten Bandnudeln ab morgen 20 Prozent günstiger sind und sich ein weiterer Einkauf auch dann wieder lohnt.

Auf dem digitalen Einkaufszettel, welcher ebenfalls auf der App ist, sind die benötigten Produkte automatisch so angeordnet, dass sie beim Rundgang durch den Laden genau dann angezeigt werden, wenn ich vor dem entsprechenden Regal stehe. Die späte Erkenntnis «Oha, Blätterteig vergessen. Nochmals zurück an den Start» würde entfallen. Selbstverständlich wurde vor dem Gang in den Laden auf der App gecheckt, ob in der Garage grad Parkplätze verfügbar sind.

Mal schauen, wann diese Form des Einkaufens Realität wird. Vorerst gehe ich zum Take-away. Auch dort gibt es Käsefladen.