Kolumne Seitenblick/Speerspitz: TikTok oder Tiptopf? Die Kochbücher stapeln sich im Regal. Das war einst. Heute sind es die Influencer, die aus ihren Küchen Anleitungen präsentieren.

Ein Stapel von Kochbüchern für Geniessen, Schweiz am Sonntag. Darunter (K)Ein Kochbuch, Tiptopf und Eat Better, not Less von Nadia Damaso. Bild: Sandra Ardizzone / SON

«Unsere selbst gemachten Dim Sum», meldet die Kollegin im Chat – samt wirklich appetitlichem Bild mit den Leckereien. Sie hat diese mit ihren Töchtern während des regnerischen Ferientags zubereitet. «Aussehen tun sie super, aber kann man sie auch essen», so die etwas zynische Rückfrage. «Ja, die waren sehr, sehr gut», folgt die prompte Antwort. Die zufriedenen Gesichter auf dem Foto sind der beste Beweis.

Kochen ist den sozialen Medien ein «grosses» Thema. Essen ist schliesslich existenziell. Da ist der Grilltyp, der auf seinem wunderschönen Grill zauberhafte Menüs zubereitet. Oder die Veganer. Es ist erstaunlich, welche Speisen ohne Fleisch und weitere tierische Zutaten auf die Teller gezaubert werden können. Kreationen und Kombinationen von denen bislang nicht einmal geträumt wurde.

Auf einer anderen Plattform zeigt eine Bäuerin aus der Innerschweiz ihre Kost. Gutbürgerlich, traditionell, hin und wieder ein Schuss Exotik. Dann ist da eine Influencerin, deren «Assistentin» eine Katze ist. Die Rezepte sind verlockend. Sie preist sie als schnell und einfach an. Das gilt wohl nur für geübte Köchinnen und Köche.

Fasziniert hat seit dem ersten Klick ein Zürcher Bodybuilder. Dieser stellt jeden Teig, jede Pasta selber her. Er arbeitet flink, seine Aufnahmen sind minimalistisch gehalten. Zwischendurch schleckt er den Löffel ab, was ihn durchaus sympathisch macht. Es sieht so einfach aus. Aber das ist es nicht. Auch wenn er das Rezept genau beschrieben und auf Video festgehalten hat. kann es zur Herausforderung werden.

Die Kost aus fremden Ländern ist via der Social Medien nicht mehr Tausende von Kilometern entfernt oder es müssen Bücher mit vielen weiteren Rezepten gekauft werden. Die Anleitung zu Menüs der asiatischen oder der lateinamerikanischen Küche oder jener aus dem nahen Osten steht in wenigen Sekunden auf dem PC oder dem Smartphone zur Verfügung.

Deshalb folgt die Überlegung; Sind Kochkurse noch nötig, können Kochbücher aus den Regalen entfernt werden. Denn schliesslich ist TikTok das neue Tiptopf.