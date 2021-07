Kolumne Seitenblick: Wenn eine Krawatte mehr bedeutet Wer ein Fussballspiel während 90 Minuten verfolgt, interessiert sich meist für das Spiel, die Technik, die Tore. Es gibt – voraussichtlich – eine Minderheit, die interessiert sich für das Drumherum.

Die Schweizer Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 1994. Bild: KEYSTONE/STR

Es war am 2. Juli 1994 im «Rössli» in Niederwil. Die Fussball-WM fand in den USA statt. Die Fussballfans im Dorf organisierten im Saal einen Fernseher mit grossem Monitor, Sitzplätze in Konzertbestuhlung wurden aufgestellt. Das Wort «Public Viewing» war damals noch unbekannt. Unter den vielen Fussballbegeisterten und Fussballspielern befand sich auch jene Nichtfussballbegeisterte, die halt einfach dort war, weil alle anderen auch dort waren.

Es musste ein wichtiges Spiel gewesen sein, eines, das für die Schweizer Nati von Bedeutung war. Denn die Fussballfans waren nervös, hatten Fussball-Leibchen angezogen und Schweizer Fähnchen dabei. Gegen wen die Schweiz damals spielte und worum es ging? Das weiss sie heute nur dank dem Internet: Es war der Achtelfinal, der Gegner war Spanien. Woran sie sich allerdings bestens erinnern kann: Einer hatte eine handbemalte Seidenkrawatte mit Fussballsujets an. Letztlich verloren die Schweizer, die Stimmung war entsprechend schlecht. Kein Freudentaumel – etwas, worauf sie sich gefreut hatte.

Auch im Juni 2016 war sie wieder am Public-Viewing, damals in Oberbüren. Die Schweiz erreichte an der Europameisterschaft den Achtelfinal. Es war heiss an diesem Tag, auf dem Public-Viewing-Gelände herrschte dichtes Gedränge, die Sicht zum Bildschirm war schlecht. Das war nicht schlimm. Sie interessierte sich vielmehr für die Reaktionen des Publikums: den Jubel, die Schreie, die Anweisungen. Letztlich verlor die Schweiz gegen Polen. Die Stimmung danach war dementsprechend schlecht. Kein Freudentaumel – etwas, worauf sie sich gefreut hatte.

Am Montag blieb sie zu Hause. Den Frust auf den nicht stattfindenden Freudentaumel will sie sich ersparen. Und was passierte? Er fand statt, mehr, denn je – aber ohne sie, ohne jene, die sich nur für das Drumherum interessiert. Auch heute Abend bleibt sie zu Hause. Denn, ihr ist klar geworden: Wem bemalte Seidenkrawatten stärker auffallen als brillante Fussballpässe und wen es mehr interessiert, dass Mbappé das Querflötenspiel beherrscht als in welchem Club er spielt, der sollte den öffentlichen EM-Events fernbleiben.