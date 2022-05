KOLUMNE Seitenblick: Fliegen – Plage und Segen Mit dem Frühling kommen auch wieder viele Fliegen, die manchmal richtige Plagegeister sind. Redaktor Urs M. Hemm machte sich Gedanken, wie man sich gegen Fliegen wehren kann. Urs M. Hemm Drucken Teilen

Solche Fliegenfänger waren früher oft zu sehen. Bild: PD

Grundsätzlich ist der Mai ein wunderschöner Monat: Die kalten, regnerischen und nebligen Tage gehören zumindest für ein paar Wochen der Vergangenheit an. Bereits morgens früh ist es hell, die Vögel zwitschern und die Grillen zirpen – das Leben, die Natur erwachen in ihrer ganzen Pracht.

Diese Fülle an Leben und Freude bringt aber weniger Erfreuliches mit sich, zum Beispiel Fliegen. Die kleinen Plagegeister mögen zwar als Futter für Vögel und anderes Getier dienen und beseitigen tote Tiere und Fäkalien. Sie sind also im Zyklus der Natur ein wichtiger Faktor. Beim Gedanken jedoch, dass die Fliege, die gerade über meinen Zwetschgenkuchen latscht, sich eine Minute zuvor in Fäkalien gewälzt oder an einem toten Fuchs genascht hat finde ich gelinde gesagt schon etwas gruusig.

Doch welche Mittel gibt es gegen Fliegen? Die einfachsten, aber wohl auch brachialsten Mittel wären sicherlich die Hand oder die gute alte Fliegenklatsche. Gerade aber bei Kuchen eignen sich beide Mittel weniger, weil nachher einfach nur ein Zwetschgenmus mit Teig übrig bleiben würde.

Auch Insektenspray ist im Falle von Lebensmitteln keine Option. Ob Gift oder Fäkalien auf dem Kuchen? Diese Entscheidung fällt mir ziemlich leicht, denn keins von beidem möchte ich haben.

Früher, ich weiss gar nicht, ob es diese noch gibt, sah man oft diese braunen, klebrigen Streifen, welche irgendeinen Duftstoff enthielten, der Fliegen anzog. Wurde dieser Klebstreifen nicht regelmässig ausgewechselt, war er jeweils schwarz vor lauter toter Fliegen, ein regelrechter Fliegenfriedhof. Diese Streifen waren immer in einer Ecke des Raumes aufgehängt. Wenn man einen Platz direkt daneben hatte, hörte man immer das Surren der verenden Tiere, was – auch wenn ich Fliegen nicht mag – doch eine sehr sadistische Art ist, diese loszuwerden. Ebenso unangenehm sind elektronischen «Insektenvernichter» (die heissen wirklich so), welche die armen Viecher einfach röstet.

Ich denke, ich werde Fliegen einfach mit der Hand verscheuchen. Genauso, wie es der Mai mit den Wolken gemacht hat.