Seitenblick: Das Schweizer Gen in mir

Die wenigsten US-Amerikaner essen nur Fast Food, nicht alle Brasilianer sind fussballbegeistert und kaum ein Franzose läuft mit Béret auf dem Kopf und Baguette unter dem Arm durch die Strassen von Paris. Nichtsdestotrotz muss ich zugeben, dass ich an mir selbst Eigenschaften entdecke, die typischerweise mit der Schweiz in Verbindung gebracht werden. Geschehen ist das vor einigen Tagen spätabends an einem Lichtsignal in St.Gallen.

