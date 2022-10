Kolumne Manchmal sind es die unerwarteten Begegnungen, die einen berühren Es können zufällige Begegnungen oder kurze Gespräche sein, im Zug oder auf einer Bank: Es sind Begegnungen, die einen nachdenklich machen oder aufrütteln. Sabrina Manser Drucken Teilen

Bleibende Begegnungen können ganz unverhofft kommen. Bild: Ralph Ribi

Oft passieren solche Dinge in unerwarteten Momenten. Begegnungen, Geschichten, Menschen, die einen berühren.

Wie letztens während einer Zugfahrt.

Eine Frau setzte sich in ein Vierer-Abteil zu zwei jüngeren Frauen. Erst führten sie eine übliche Pendler-Konversation, wie «ist hier noch frei» oder «ich würde gerne vorwärts fahren». Doch dann kamen sie immer mehr ins Gespräch. Die Frau, die sich hinzusetzte, begann, ihre Geschichte zu erzählen.

In jungen Jahren ist ihr etwas Schlimmes widerfahren, nun lebt sie für immer mit den Folgen ihrer Beeinträchtigung. Sie erzählte von ihrem Alltag, womit sie zu kämpfen hat, mit welchen Einschränkungen sie lebt. Aber auch ihrer Lebensfreude, die sie deswegen nicht verlor.

Sofort erinnerte die Geschichte an jene von Dominik Bein, die kürzlich in der «Wiler Zeitung» erschien. Ein Junge, der im Teenager-Alter so brutal verprügelt wurde, dass er aufgrund der bleibenden Hirnschäden sein Leben lang auf Hilfe angewiesen ist.

Diese Frau schien Ähnliches erlebt zu haben. Nach 26 Minuten Zugfahrt waren die jungen Frauen sichtlich gerührt. Sie bedanken sich bei der Frau, dass sie ihre Geschichte mit ihnen teilte. Es habe sie aufgerüttelt. «Das habe ich jetzt gerade gebraucht», sagte eine. Sie verabschiedeten sich und stiegen aus.

So traurig oder wütend einen solche Geschichten auch machen, so berührend und aufrüttelnd sind sie auch.

Manchmal braucht es nicht viel. Manchmal sind es kleine, unerwartete Dinge, die einen berühren. Eine zufällige Begegnung, ein kurzes Gespräch, eine längere Unterhaltung. Im Zug, beim Einkaufen, beim Vorbeilaufen. Begegnungen mit Unbekannten, die einem etwas anvertrauen oder umgekehrt.

Es sind Begegnungen, die einen nachdenklich machen, die einen nicht mehr loslassen. Die wütend, traurig oder auch fröhlich machen. Auf jeden Fall sind es Momente, die in Erinnerung bleiben. Mal nur für kurze Zeit, mal etwas länger.