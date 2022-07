KOLUMNE Fritz Studli und Gottes Segen für Autos und Waffen Der pensionierte Journalist Fritz Studli wundert sich über die Fahrzeugsegnung in Bichwil. Es erinnert ihn an das Militär, als die Waffen gesegnet wurden.

Bild: PD

Fritz Studli und sein Kompagnon Max Lütolf sitzen sich im Garten des Restaurants Ochsen in Niederuzwil gegenüber: zwei ältere Herren in Kurzarmhemden, beide behutet gegen die Sonne, beide eine Stange vor sich. «Max!», hebt Studli an, sein Smartphone vor sich gehalten, «Max, aus welchem Jahrhundert stammt dieser Satz?», fragt Studli und zitiert mit ernster Stimme eine Pressemitteilung der Katholischen Kirche Uzwil und Umgebung: «Zu festlichen Klängen eines Ensembles der Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil wurden im Anschluss an den Gottesdienst die Fahrzeuge gesegnet.»

Sein Gegenüber blickt schweigend hoch; er weiss, gleich gibt Fritz Studli die Antwort selbst. «Wenn nicht das Wort Fahrzeuge drin vorkäme, würde ich sagen, aus der Zeit des Sonderbundkriegs 1847», sprudelt es aus Fritz Studli heraus, «oder wegen des getragenen, biedermeierlichen Tons frühes 20. Jahrhundert. Aber nein, Max, das ist von heute! Die Katholiken segnen Autos, und zwar in Bichwil!» Max Lütolf nimmt einen grossen Schluck Bier und schweigt weiter.

Studli dagegen redet sich in Rage: «Was für ein Auswuchs scheinheiliger Frömmelei! Was für eine Parodie eines ernsthaften Katholizismus! Was für eine anachronistische Traditionshuberei! Wie damals, Max, als der Feldprediger bei uns in der Artillerie-Rekrutenschule in Frauenfeld die Panzerhaubitzen gesegnet hat. Die Haubitzen, nicht etwa uns Rekruten! Ich hab’s noch in den Ohren: ‹So gehet hin und zerstöret, und tut Euern tödlichen Dienst, mit Gottes Segen, Amen›. Ernst, so war das! Als hätte die sich nach eigenem Anspruch für moralisch wichtig haltende globale Organisation neben der Fifa, die Katholische Kirche, nicht mit ihren Kindesmissbrauchsproblemen Grund zur Demut, zur Einkehr, und müsste sich längst der weltlichen Gesetzgebung stellen – aber nein, viel wichtiger ist es doch, dass ihre Schäfchen den Segen ihres Gottes bekommen für ihre Blechkarossen!»

«Wo kämen wir denn hin, Max? Kindesmissbrauch in den eigenen Reihen verharmlosen, die Opfer verhöhnen, gegen Empfängnisverhütung anpredigen: Alles kein Problem, aber wehe, im ergebenen Katholisch-Bichwil sind die Autos nicht gesegnet. Es ist doch zum Haare-Raufen!» Studli sackt in sich zusammen; sein Handy hat er verkehrt herum auf den Gartenmöbeltisch gelegt.

Max Lütolf räuspert sich, dann sagt er sehr leise: «Fritz, mich Zwinglianer und dich Atheisten wird die Religion gewiss nicht mehr scheiden, so alt wir zwei sind. Und ich bin sicher, irgendwo in Russland segnet gerade ein russisch-orthodoxer Priester russische Raketenwerfer, auf dass sie Tod und Verderben in die Ukraine bringen. Da sind mir gesegnete Autos in Bichwil doch lieber.» Fritz Studli blickt ihn an, verwundert. Dann sagt er nur: «Amen.»