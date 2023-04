Kolumne Fritz Studli ist sich sicher: Das Alter ist ein Gemetzel Der pensionierte Journalist Fritz Studli sinniert über körperliche Gebrechen, Gelassenheit und auch, natürlich, den Tod.

Im Herbst des Lebens sieht sich der Mensch mit allerlei Gebresten konfrontiert. Bild: Gaetan Bally/Keystone

«Immer dieses Hin und Her!», entfährt es Fritz Studli. Er sitzt auf der Bank in der kleinen Aussichtsplattform über dem Uzwiler Bahnhof, auf halbem Weg hoch zum Vogelsberg, und will das «Uzwiler Blatt» aus der Gemeindekanzlei lesen, das er in die Mantelinnentasche gesteckt hat. Dafür muss er die Fernsichtbrille ab- und die Lesebrille aufsetzen, was ihm ohne ein fürchterliches Gnuusch nie gelingt. Zuhause, da sucht er mitunter genervt nach der richtigen Brille, eine Altersschrulligkeit – oder schon die Vorstufe von Demenz? Eine Gleitsichtbrille kommt für ihn nicht infrage: zu affektiert. Und auch die Augenärztin hat ihm davon abgeraten.

Ausserdem hat dem bald 80-Jährigen der kurze Aufstieg die Luft genommen, es sticht in seiner Lunge, er schnappt nach Luft, hat sich während des Spaziergangs auf seinen Gehstock gestützt. Verfluchte Vieltausende Villiger Krumme und Havanna-Zigarren, die er ein Redaktor-Berufsleben lang gepafft hat, um mit dem Stress fertig zu werden, jeden Tag seine Lokalseiten füllen zu müssen. Er will kurz aufstehen, aber da fährt ihm ein heller Schmerz ins Kreuz, und er fällt auf die Bank zurück.

Studli fühlt sich elend. Und allein. Erich, seinen geliebten Dackel, musste er für diesen Spaziergang zuhause lassen; das Tier ist so alt und gebrechlich, dass es nur noch wenige Meter vors Haus schafft. Sein geliebter Vierbeiner leidet unter Arthrose. Der Gedanke, ihn bald zu verlieren, sticht Studli ins Herz, schärfer als die Schmerzen in seinen Rücken.

Er liest im Mitteilungs-Blättli der Gemeinde von «Unterflurbehältern», in die seine Mitbürger jetzt gerne ihren Abfall entsorgen und die so schön kommod sind: Aus den Augen, aus dem Sinn. «So haben wir’s gern», sinniert er, «nichts soll das heile Stadtbild verschandeln, in den Untergrund mit Unrat und Dreck. Unter die Flur mit Siechtum und Tod. Ob Erich oder ich nicht auch bald in einem Unterflurbehälter entsorgt werden?»

Die Nervosität mit mehreren Brillen ist noch das Harmloseste am Altwerden. Nachts mehrfach aufstehen und Wasser lassen müssen wegen der vergrösserten Prostata? Der süffisante Ton, mit dem der Urologe Beckenbodentraining empfohlen hat? Viel schlimmer sind doch die reihum wegsterbenden Freunde oder die, wie Schulkamerad Adrian, die einfach wegdämmern, deren Persönlichkeit sich auflöst, während ihr Greisenkörper gefüttert und gewickelt werden muss.

Das Alter sei ein Massaker, schreibt der grosse Philip Roth, aber Studli sagt: Das Alter ist ein Gemetzel. Seinem Emmentaler Kollegen Oskar haben sie schon den halben Dickdarm rausschneiden müssen. Ein Narr, wer sie nicht fühlt, die gehässige, kalte Unerbittlichkeit, mit welcher der Tod sich aufdrängt. Oder das Nachlassen der Begierde, die einen als Mann ein Leben lang verrückt gemacht hat, das Sich-Verzehren nach den Frauen, erst nach allen, dann nach der einen. Oder dieses bohrende, nagende Gefühl, noch nicht alles ausprobiert, noch nicht alles erlebt zu haben: Bücher, die man noch lesen, Städte, die man noch sehen möchte.

Wissen, was wichtig ist

Fritz Studli nimmt die Lesebrille ab. Er schliesst die Augen, hört sein Herz schlagen. «Andererseits», denkt er, «ist es nicht schön, gelassen auf alles blicken zu können, was für die Jüngeren so drängend scheint, so unhinterfragbar? Das soziale Gewusel, die Triebe, der Ehrgeiz, das Strampeln nach Erfolg, Karriere, Geld? Noch ein Kind, nochmals Pauschalferien, nächstes Mal aber die Malediven, das grössere Auto, die cooleren Skier, die jüngere Frau? Ist es nicht ein Segen, zu wissen, was wirklich wichtig ist im Leben?»

«Und wer sagt denn, dass ich nicht noch ein paar Frühlinge habe, zusammen mit Gattin Cornelia?», fragt sich Studli. Es geht weiter, solange es eben geht, und es bleibt nichts anderes übrig, als dankbar zu sein. Ächzend, mit angehaltenem Atem, steht Fritz Studli auf und öffnet die Augen. Er tastet nach seiner Fernbrille, findet sie sofort, und weiss diese drei Dinge ganz sicher: Zuhause küsst er Cornelia und sagt ihr, dass er doch gerne mit ihr das Online-Beckenbodentraining macht, dann streichelt er seinen Erich – und die zweite Hälfte hoch zum Vogelsberg, die schafft er auch noch.