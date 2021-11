KOLUMNE Es glitzert und klingelt: Muss der Weihnachtszauber wirklich schon sein? Noch über 40-mal schlafen, bis das Christkind kommt. Doch in den Strassen und Geschäften weihnachtet es schon sehr. Etwas gar früh. Denn zu viel der Vorfreude verdirbt den Spass. Oder doch nicht? Simon Dudle Hören Drucken Teilen

In der Kantonshauptstadt ist der Weihnachtsbaum schon da. Bild: Andrea Tina Stalder

Halloween ist überstanden, der Fasnachtsbeginn auch. Wobei beide Veranstaltungen grösser tönen, als sie in unserer Region sind. Der keltische Brauch hat sich hierzulande nie wirklich durchgesetzt, das närrische Treiben beschränkt sich in den allermeisten Gemeinden auf den Februar. Womit nun die Bahn definitiv frei ist. Noch genau 42-mal schlafen. Noch auf den Tag genau sechs Wochen. Und tatsächlich weihnachtet es schon sehr. Die grossen Weihnachtsbäume sind in mehreren Gemeinden der Region bereits gestellt, die Weihnachtsbeleuchtungen wurden teilweise auch schon aufgehängt. Im TV laufen bereits die ganz langen Werbespots, die es – gefühlt – nur in der Weihnachtszeit gibt. «Last Christmas» kommt sicher bald im Radio.

Und ja: Die Weihnachtsabteilung beim Detaillisten des Vertrauens ist auch bereits geöffnet. Und das schon seit Ende Oktober. Als noch Sommerzeit herrschte, schepperte bereits «Jingle Bells» aus den Lautsprechern. Der grosse Vorteil, wenn man sich schon so früh vorbereitet: Man hat mehr oder weniger die ganze Abteilung für sich alleine. Zu teilen ist sie lediglich mit zwei Angestellten, die noch einige weihnachtliche Produkte einräumen.

Aber mal ehrlich: Das Fest der Feste ist noch weit weg und die weihnachtlichen Artikel wirken reichlich surreal. Sind das etwa noch die Sterne vom letzten Jahr, die verkauft werden wollen? Und ist im Adventskalender noch die Schokolade von 2020 drin?

Nein, nein und nochmals nein. In der ersten Novemberhälfte will ich mich noch nicht mit Weihnachten befassen. Vorfreude ist zwar die schönste Freude. Aber zu viel und zu lange davon lösen das Gegenteil aus. Die Wege beim Grossverteiler können noch so sehr mit Zimtsternen und Adventskalendern verstellt sein, die innere Ablehnung gegen die Kommerzialisierung des Festes wird nicht kleiner.

Andere haben aber scheinbar eine andere Haltung. Beim Besuch in der Weihnachtsabteilung scheint die Partnerin schon eher vom Glitzer inspiriert zu sein. Sie packt das mit Lichtern behängte Verlängerungskabel und das weihnachtliche Einpackpapier in den Einkaufswagen. Der Grossverteiler hat also doch recht.