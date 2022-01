Speerspitz/Seitenblick Budget über Ertrag Die Erwartungen tief halten oder gross träumen? Redaktor Pablo Rohner sucht Inspiration bei Steuerämtern und Jeans for Jesus. Pablo Rohner Drucken Teilen

Dem Nebel der Realität entschweben oder warten, bis er sich verzieht? Die Cabriobahn auf dem Stanserhorn. Bild: Pius Amrein

«Lue wini ke Budget ha / u när glich a ds Buffet ga.» So lautet eine Zeile aus dem Song «Selfcheckout» der Berner Popband Jeans for Jesus. Sich über die Erfordernisse der Realität hinwegsetzen, um Träume wahr werden zu lassen. Es einfach trotzdem tun, auch wenn alles dagegenspricht. Der Aufruf zur Selbstermächtigung wider besseres Wissen ist zumindest eine Interpretation, die sich dem vage schillernden Liedtext abringen lässt. An den Börsen sollten sie nicht zu viel Jeans for Jesus hören.

In den Steuerämtern der Region lief sicher auch Besinnlicheres im Radio, als die Budgets für 2021 gemacht wurden. In den Steuerabschlüssen einiger Gemeinden spiegelt sich zumindest ein anderes Verhältnis von Möglichem und Realität. «Ertrag eine Million höher als budgetiert.» «Erwartungen übertroffen.» So lasen sich die entsprechenden Mitteilungen. Wir erinnern uns an die strategischen Tiefstapler aus der Schulzeit. Im Schulhausgang nach der Prüfung. «Und, wie ist es bei dir gelaufen?» «Geht so, ich hoffe, nicht ungenügend.» Eine Woche später dann, zack, Sechser.

Ohne den Steuerämtern kalkulierende Schwarzmalerei unterstellen zu wollen: Der Psychotrick des tiefer gelegten Budgets hat schon was. Die Erwartungen tief halten, dann stehen die Chancen gut, dass sie übertroffen werden.

Keine Vorsätze für das neue Jahr. Einfach mal nicht damit rechnen, dass es mit den Mittelmeerferien klappt. Die ersten drei Wochen des neuen Jahres regierte doch irgendwie auch dieser Geist. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es wichtig, dranzubleiben, klar. 2G, 2G+, Masken, alles noch da. Aber im Hintergrund die Hoffnung haben, dass es besser werden könnte als budgetiert.

Und doch ist mir der Ansatz von Jeans for Jesus irgendwie sympathischer, zumindest für den Privatgebrauch. Der Notentiefstapler im Schulzimmer nervte ja auch irgendwann. In euphorischer Verblendung grosse Hoffnungen zu hegen und Pläne zu entwerfen, macht einfach mehr Spass. Natürlich sollte dabei nicht zu viel auf dem Spiel stehen. Und man sollte die Bruchlandung beherrschen. Mit Gemeindebudgets und Hedgefonds hantieren zum Glück andere.