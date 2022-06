Kolumne Der Preis der Ferienfreuden: Warum der Countdown die Vorfreude trübt Die schönste Zeit im Jahr: Ferien - weg vom Alltag in die Ferne schweifen. Je näher sie rücken, desto grösser wird die Vorfreude. Schön wär’s!

Ferien: Ruhe, Entspannung, Abenteuer. Wenn da bloss nicht die Tage davor wären. Bild: Martin Ruetschi / KEYSTONE

Jedes Jahr dasselbe: Gegen den Stress vor der Abreise, der den hektischsten Bürotag zum entspannten Wellnesstrip macht, ist halt kein Kraut gewachsen. Wobei das Kofferpacken ja die geringste Herausforderung ist. Was benötigt man schon zwingend: Pass und Kreditkarte, allenfalls Medikamente, ein Flugticket oder Bahnbillett vielleicht. Oder auch einfach das Smartphone mit dem ganzen Datenkram. Für alles andere gibt’s am Urlaubsort Ersatz. Ausser es geht in die Antarktis oder den Amazonasregenwald – ohne Zwischenstopp.

Was die Haushaltsorganisation während der Abwesenheit betrifft, bietet das Internet unzählige Checklisten: Wer giesst die Pflanzen, leert den Briefkasten, füttert die Katze? Alles kein Thema. Ursache des alljährlichen Vorferienstresses sind die Pendenzen, die sich in exakt dieser Phase häufen. Egal wie man sich bemüht, Vorkehrungen trifft, rechtzeitig plant: Das ordentliche Heim wird – wie von Geisterhand – übernacht zum vermeintlichen Chaostempel.

Das Unkraut zwischen den Gehwegplatten, gestern noch nicht wahrgenommen, ist plötzlich unübersehbar. Handlungsbedarf offenbart sich auch im Bad: Drei Shirts und einige Paar Socken liegen in den Tiefen des Wäschekorbs. Und die Frottiertücher, wann wurden sie letztmals gewaschen? Eigentlich müssten der Wohnzimmerboden feucht gewischt und der Fernseher entstaubt werden – dreckig oder nicht – ein bisschen Schmutz findet sich immer. Die Bettwäsche zu wechseln, ist ohnehin Pflicht: waschen und bügeln inklusive. Man weiss stets, wie man weggeht, aber nie, wie man zurückkehrt. Ok, das ist auch so, wenn’s nur zum Einkaufen geht. Meine Mutter stellte dies aber ausschliesslich vor der Abfahrt in die Ferien fest. Immer dann, wenn sie zwischen Tür und Angel noch einen letzten, prüfenden Blick in die Wohnung warf.

Dabei ist die Wahrscheinlichkeit gottlob hoch, so heimzukehren, wie man weggegangen war. Und, wenn nicht, was kümmert es einen, wenn sich die Nachkommenschaft an einem ungewaschenen Löffel enerviert und daraus unschmeichelhafte Schlüsse zieht? Also, stressfrei ab in den Urlaub. Oder: Auf zu einem neuerlichen Versuch dazu.