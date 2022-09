KOLUMNE Conny-Land kauft den Boden bei Wil West: Das sind die Schlagzeilen des Jahres 2032 Lütisburg geht in Jonaschwil auf Brautschau, die Bergbahntickets im Obertoggenburg werden erneut teurer und im Wiler Stadtweier soll man baden können. Das sind – vielleicht – die News am 29. September in zehn Jahren. Simon Dudle Drucken Teilen

Auch in zehn Jahren wird sich diese Zeitung noch mit der Zukunft von Wil West befassen – womöglich. Bild: PD

Das sind die News von 2032. In der heutigen Ausgabe gibt es – wie gewohnt – die aktuellen Infos des Tages. Zudem finden Sie ausnahmsweise die Schlagzeilen, welche – vielleicht – in genau zehn Jahren am 29. September 2032 zu lesen sein werden. Hier die Top-Fünf-Liste mit den wichtigsten Artikeln von jenem Mittwoch.

Platz 5: Lütisburg nimmt den nächsten Anlauf für eine Fusion. Nachdem im Jahr 2028 Verhandlungen mit Kirchberg bereits relativ früh gescheitert waren, wird nun ein Zusammenschluss mit Jonschwil angestrebt.

Platz 4: Preisschock im Obertoggenburg. Die Bergbahntickets für die bevorstehende Wintersaison werden erneut teurer – zum dritten Mal in den vergangenen zehn Jahren. Und dies, obwohl es seit vergangenem Winter wieder ein gemeinsames Ticket gibt.

Platz 3: Die Juso-Fraktion des Wiler Stadtparlaments fordert an der morgigen Sitzung, dass der Stadtweier zum öffentlichen Baden freigegeben wird. Doch es zeichnet sich Widerstand ab. Denn die Grünen Prowil befürchten, dass die Bewegungsfreiheit der Tiere im Ententeich eingeschränkt wird.

Platz 2: Es gibt Neuigkeiten, was mit den 18 Hektaren Landwirtschaftsland zwischen Wil, Sirnach und Münchwilen geschehen soll. Nachdem sich die St.Galler Bevölkerung und der Thurgauer Grossrat gegen die Überbauung ausgesprochen hatten, wurde das Gebiet nun an die private Conny Land AG verkauft. Bisher noch geheime Pläne, welche dieser Zeitung vorliegen, sehen vor, dass die einst nach Jamaika umgesiedelten Delfine wieder in den Thurgau zurückkehren und im Westen der Stadt Wil ihr neues Zuhause finden.

Platz 1: Die Region Wil und das Toggenburg fühlen sich abgehängt. Denn die neuesten Pläne des Bundes bringen im öffentlichen Verkehr zwei gewichtige Änderungen mit sich. Die Bahnstrecke von Wattwil nach Nesslau soll aus Rentabilitätsgründen stillgelegt werden. Und der Knotenpunkt Wil wird nun doch nicht an den nationalen Viertelstundentakt angeschlossen. Seit Karin Keller-Sutter ihr Bundesratsmandat im Jahr 2030 niedergelegt hat, scheint die Ostschweiz im öffentlichen Verkehr an Bedeutung zu verlieren.