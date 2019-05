Knapp an neuem Rekord vorbei Die TMF Exktraktionswerk AG hat vergangenes Jahr 50'992 Tonnen tierische Nebenprodukte zu Tiermehl und Extraktionsfett verarbeitet – beinahe ein Rekord. Sorgen bereiten dagegen die tiefen Erlöse. Hans Suter

Wo geschlachtet wird, fallen nicht nur Edelstücke, sondern auch Abfälle an. Diese tierischen Nebenprodukte werden in der TMF Extraktionswerk AG in Bazenheid zu Tiermehl und Fett verarbeitet. (Bild: Gaetan Bally/Key)

Nur gerade gut 80 Tonnen hätten zu einem neuen Mengenrekord gefehlt. Angesichts der budgetierten 44'000 Tonnen und der erzielten knapp 51'000 Tonnen zeigte sich die Führung der TMF Exktraktionswerk AG am Freitagvormittag an der Delegiertenversammlung in Kirchberg dennoch zufrieden. Der Betrieb in Bazenheid ist auf eine bewilligte Verarbeitungskapazität von 58'000 Tonnen pro Jahr ausgelegt.

Der Gesamtumsatz belief sich laut Verwaltungsratspräsident Philipp Stähelin auf 10,4 Millionen Franken. Daraus resultierte ein Jahresgewinn von 431'000 Franken. Vom guten Ergebnis profitieren sowohl die privaten als auch die öffentlichen Kunden, indem sie entsprechend ihrer abgelieferten Tonnage eine Rückzahlung erhalten.

Tiefe und defizitäre Erlöse bereiten Sorgen

Trotz des guten Geschäftsgangs ist TMF-Geschäftsführer Harald Lüling nicht frei von Sorgen. Die Erlöse für Extraktionsfett sind zwischen September 2018 und April dieses Jahres um fast 30 Prozent eingebrochen. Noch schlimmer ist es beim Tiermehl, das mit Verlust abgegeben werden muss. Diese Marktsituation führe unweigerlich zu einer Anhebung der Entsorgungsgebühren. Allerdings gibt es mittlerweile einen kleinen Lichtblick: Laut Harald Lüling ist der Fettpreis seit April erstmals seit langer Zeit wieder leicht angestiegen. Auch mengenmässig ist die TMF gut ins neue Jahr gestartet. Nach Angaben Lülings liegt der Rohwareneingang aktuell 10 Prozent über dem Budget und 6 Prozent über dem Vorjahreswert. Budgetiert sind für dieses Jahr 460'00 Tonnen. Entscheidend werde jedoch der Sommer sein. Vergangenes Jahr habe der Futtermangel infolge aussergewöhnlicher Trockenheit zu deutlich mehr Schlachtungen geführt.

11'340 Tierkörper mit Lastwagen abgeholt

Mit 37 Mitarbeitenden hat die TMF 2018 aus knapp 51'000 Tonnen tierischen Nebenprodukten (TNP) 10736 Tonnen Tiermehl und 6529 Tonnen Extraktionsfett hergestellt. Das Tiermehl entspricht einem Energieäquivalent von 8500 Tonnen Braunkohle, das Extraktionsfett einem solchen von 6,5 Millionen Litern Heizöl. Mit der Flotte von 14 Lastwagen wurden insgesamt 11340 Tierkörper mit einem Gewicht von mehr als 200 Kilo abgeholt. Kadaver mit tieferem Gewicht werden über die regionalen Sammelstellen nach Bazenheid transportiert. Die erbrachte Transportleistung belief sich 2018 auf 825'400 Kilometer.

Spezialisierte Transportflotte

Tierische Nebenprodukte unterliegen einer schnellen mikrobiellen Zersetzung mit entsprechenden Emissionen und Risiken für Mensch, Tier und Umwelt. Die TMF unterhält deshalb eine auf den Transport von TNP spezialisierte Transportflotte. Die TMF sammelt tierische Nebenprodukte bei drei Anlaufstellen: bei Privatbetrieben (Metzgereien, Schlachthöfe), bei den Regionalen Tierkörpersammelstellen sowie direkt bei den Landwirtschaftsbetrieben (Grosstiere). Mit besonderem Augenmerk werde im Bereich des Transports auf Sauberkeit, Geruchsfreiheit und Hygiene geachtet, betonen die Verantwortlichen.