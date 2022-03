Klimawandel 600'000 Franken für den Energiefonds: Der Wiler Stadtrat beantragt beim Parlament weitere Einlage Mit dem städtischen Energiefonds werden Projekte wie der Bau einer Fotovoltaikanlage finanziell unterstützt. Der Fonds ist aber bereits Ende Februar um über die Hälfte erschöpft. Deshalb beantragt der Stadtrat, wie schon die letzten beiden Jahre, eine Einlage in den Fonds.

Die Stadt möchte den Fotovoltaik-Boom weiter fördern. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Fotovoltaikanlage oder energetische Sanierung der Gebäudehüllen: Mit dem Energiefonds kann die Stadt die Wiler Bevölkerung bei solchen Projekten finanziell unterstützen. In den Energiefonds werden jährlich 400'000 Franken eingelegt. Wie die Stadt in einem Bericht schreibt, wurden im letzten Jahr allein für die Förderung von Fotovoltaikanlagen Beträge in der Höhe von 1,1 Millionen Franken zugesichert. Auch für dieses Jahr werde eine hohe Zusicherung erwartet.

Aufgrund der hohen Nachfrage dürften die 400'000 Franken im Energiefonds im 2022 rasch aufgebraucht sein. «Die Fotovoltaik-Förderung bewegt sich nach wie vor auf sehr hohem Niveau», schreibt der Stadtrat im Bericht. Deshalb beantragt er beim Parlament die Genehmigung einer zusätzlichen Einlage in den Fonds von 600'000 Franken.

Einlagen schon die letzten beiden Jahre

Der Energiefonds besteht bereits seit 2013. Die Stadt Wil unterstützt damit finanziell einen umweltschonenden Umgang mit Energie. Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, Energie zu sparen, Gebäude zu sanieren oder erneuerbare Energie zu produzieren oder zu nutzen. Vor drei Jahren wurde beschlossen, dass der Bau von Fotovoltaikanlagen gefördert werden soll. Deshalb wurde der maximal ausbezahlte Betrag pro Gesuch von 7500 Franken auf 15'000 Franken verdoppelt.

Der Fotovoltaik-Boom habe in den letzten Jahren finanziell unterstützt werden können, schreibt die Stadt. Dafür waren aber zusätzliche Einlagen in den Energiefonds nötig. Im Jahr 2020 betrug die Einlage 500'000 Franken, im Jahr 2021 600'000 Franken.

Bis Ende Februar 2022 seien für die Förderung der Sonnenenergie bereits 190'000 Franken bewilligt worden. Insgesamt wurden Fördergesuche in der Höhe von 260'000 Franken bewilligt. Ohne zusätzliche Einlage wäre also nach zwei Monaten bereits mehr als die Hälfte des Energiefonds aufgebraucht.

Würde das Parlament den Kreditantrag ablehnen, so würde die budgetierte Einlage von 600'000 Franken hinfällig. «Als Folge daraus entstünde eine Warteliste, sobald die Gelder aus dem Fonds aufgebraucht sind», schreibt der Stadtrat.