Kläranlage Die nächste Hürde steht bevor: Das Generationenprojekt ARA Thurau wird demnächst im Wiler Parlament beraten Für 120 Millionen Franken soll in Niederuzwil eine Kläranlage für die Gemeinden Uzwil, Wil, Jonschwil und Zuzwil entstehen. Die Uzwiler Bevölkerung sagte im Mai bereits Ja zur Investition. Nun liegt es am Wiler Parlament, später an der Wiler Bevölkerung, grünes Licht zu geben. Die vorberatende Kommission stimmt dem Antrag jedenfalls zu.

Am Standort der Abwasserreinigungsanlage in Niederuzwil sollen künftig auch das Abwasser von Jonschwil, Wil und Zuzwil gereinigt werden. Bild: Philipp Stutz

Uzwil sagte bereits Ja, nun muss es Wil auch noch tun. Es geht um die Abwasserreinigungsanlage Thurau in Niederuzwil, die das Abwasser der vier Kläranlagen Uzwil, Jonschwil, Wil und Zuzwil künftig zentral reinigen soll. Am 15. Mai stimmte die Uzwiler Bevölkerung dem 120-Millionen-Projekt zu. Damit wurde eine erste Hürde geschafft.

Nun liegt die Entscheidung bei Wil – die Stadt ist nebst Uzwil der zweite grosse Player im künftigen Verband. Stimmt das Parlament oder die Bevölkerung gegen den Beitritt zum Abwasserverband Thurau und die finanzielle Beteiligung in der Höhe von 39 Millionen Franken, ist das Generationenprojekt gescheitert.

Doch die Voraussetzungen sehen in Wil nicht schlecht aus. Zumindest stimmten die sieben Mitglieder der vorberatenden Kommission des Stadtparlaments dem Antrag einstimmig zu. Nächste Woche wird das Geschäft an der Parlamentssitzung in erster Lesung beraten. Die zweite Lesung ist Ende Juni vorgesehen. Heisst das Parlament das Projekt gut, so steht voraussichtlich am 27. November 2022 die Volksabstimmung in Wil an. Dann werden auch die anderen Partnergemeinden Jonschwil, Oberuzwil und Zuzwil über das Projekt abstimmen.

Kläranlage ist sanierungsbedürftig

Derzeit wird das Abwasser der Stadt Wil in der ARA Freudenau gereinigt. Auch die Gemeinden Rickenbach, Wilen und Teile von Kirchberg, Sirnach und Wuppenau sind dieser ARA angeschlossen. Die ARA Freudenau stösst in den nächsten Jahren aber an ihre Kapazitätsgrenze und einzelne Anlageteile haben ihre Nutzungserwartung überschritten, wie einem Bericht der Stadt Wil zu entnehmen ist. Auch die Kläranlagen von Jonschwil, Uzwil und Zuzwil sind sanierungsbedürftig.

Schon vor zehn Jahren zeigte eine Studie des Kantons auf, dass ein gemeinsamer Weg ökologische und ökonomische Vorteile bietet. Nun soll die ARA Thurau auf dem Areal der heutigen Kläranlage des Abwasserverbandes Uzwil in Niederuzwil entstehen. Bei der neuen, erweiterten Anlage soll zudem eine vierte Reinigungsstufe hinzu kommen, welche die Mikroverunreinigung im Abwasser eliminiert, also Rückstände von Medikamenten, Pflanzenschutzmitteln, Pflegeprodukten oder Haushaltschemikalien. Eine solche Stufe fehlt bei der ARA Freudenau, wäre aber gesetzlich vorgeschrieben.

Genügend Kapazität – auch in Zukunft

Die neue ARA wird Kapazitäten für 110'000 Einwohnergleichwerte, also die Anzahl Einwohnende plus Abwasser von Industrie und Gewerbe, haben. Die Anlage kann an ihrem Standort auch nach 2050 für nächste Generationen erweitert werden. Auch deshalb, weil die Abwasserbecken der Kläranlagen in Wil, Jonschwil und Zuzwil weiter verwendet werden. Sie dienen als Rückhaltebecken bei starken Regenfällen und als Havariebecken. Der Rest der Kläranlagen wird zurückgebaut.

Das Zulaufsystem des Abwassers wird so gelegt, dass das Kulturland möglichst geschont wird, heisst es im städtischen Bericht. Zudem verlaufen die Zuleitungen ausserhalb der Grundwasserschutzgebiete. Das Abwasser wird von der Kläranlage in Wil zur ARA Jonschwil geführt, dann auf die Höhe von Niederstetten gepumpt und schliesslich unter Ausnutzung des natürlichen Gefälles nach Niederuzwil fliessen.

Günstiger als im Alleingang

Die Investitionskosten der regionalen Lösung sind etwa gleich hoch wie die der Alleingänge, also insgesamt 120 Millionen Franken. Dennoch lohne sich der Zusammenschluss finanziell, ist dem Bericht weiter zu entnehmen. Denn die Jahreskosten für Betrieb, Erneuerungen, Abschreibungen und Kapitalkosten sind tiefer als bei den Alleingängen. Für die Stadt Wil resultiert aus dem Zusammenschluss ein finanzieller Mehrwert von netto 6 Millionen Franken im Zeithorizont von 20 Jahren.

Die Stadt Wil wird sich mit 39 Millionen Franken am gemeinsamen Projekt beteiligten. Zudem erhält Uzwil jährlich einen Standortbeitrag als Abgeltung für die mit der ARA verbundenen Nachteile wie Verkehrsaufkommen, Erscheinung im Ortsbild, allfällige Lärm- und Geruchsimmissionen. 5 Millionen Franken über 20 Jahre erhält die Gemeinde Uzwil. Die Stadt Wil leistet knapp 2 Millionen Franken in diesem Zeitraum.

Geruch und Verkehr als Knackpunkte

Doch zuerst müssen die politischen Hürden genommen werden. Dann dürften beim Bewilligungsverfahren Themen wie die Geruchsbelästigung nochmals diskutiert werden. Auch wenn geplant ist, dass jene Stellen der ARA, bei der die Geruchsimmission am höchsten sind, unterirdisch verlaufen oder eingehaust werden.

Auch das Verkehrsaufkommen sorgte in Uzwil bereits vor der Abstimmung im Mai für Diskussion. Es wird befürchtet, dass es an der Marktstrasse noch mehr Lärm gibt. Die Strasse verbindet die Industrie Nord mit der Bahnhofstrasse und führt durch Niederuzwil. Der Uzwiler Gemeindepräsident sagte mehrmals, dass das Verkehrsaufkommen mit der neuen ARA nicht grösser sein werde als jetzt.

Nach heutiger Planung ist vorgesehen, dass das Projekt Mitte 2024 aufgelegt und Anfang 2025 realisiert wird.