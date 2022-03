Kirchgemeindeversammlung «Den Menschen nahe sein»: Die Kirchgemeinde Evangelisch Wil startet in die neue Amtsperiode An der Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Wil wurden alle Ämter für weitere vier Jahre bestellt. Jahresrechnung und Budget wurden genehmigt.

Kirchenvorsteherschaft, für vier Jahre neu in der Pflicht: (von links) Anton Spycher, Peter Burkhart (Präsident), Jeanette Pfister (neu), Martin Conzett, Karin Huter, Sabine Bruni und Stefan Heim. Bild: Josef Bischof

Einstimmige und diskussionslose Entscheide an der Kirchgemeindeversammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Wil am Mittwochabend in der Kreuzkirche Wil: Rechnung, Budget und viele Wahlen warfen keine Wellen. Marlise Zünd ist nach fünfjährigem Wirken als Finanzchefin aus der Kirchenvorsteherschaft verabschiedet worden. Als neues Mitglied in der am 1. Juni beginnenden Amtsperiode 2022 bis 2026 gehört Jeanette Pfister der Vorsteherschaft an.

Sowohl im Vorwort des Geschäftsberichtes als auch zu Beginn der Versammlung hat sich Peter Burkhart als Präsident der Kirchenvorsteherschaft Gedanken zum Auftrag der Gemeinde gemacht. Als zentrales Anliegen bezeichnete er, nahe bei den Menschen zu sein. Das Evangelium verlange, sich immer wieder in Bewegung zu setzen. Burkhart fordert:

«Die Kirchgemeinde Wil muss diesem Anspruch in ihrem grossen Wirkungskreis versuchen, gerecht zu werden.»

Über eine Viertelmillion Gewinn

Marlise Zünd erläuterte letztmals eine Jahresrechnung. Statt des budgetierten Fehlbetrags von 80’000 Franken resultierte ein Ertragsüberschuss von 275’000 Franken. Dieses Ergebnis wurde von 92 anwesenden Stimmberechtigten – 4’898 gehören zur Kirchgemeinde – wohlwollend zur Kenntnis genommen und verabschiedet.

Auch gegen die Verwendung des Überschusses hatte niemand etwas einzuwenden: 50’000 als Rückstellung für die Stiftung Hof, 16’000 für die Restabschreibung des Pfarrhauses, 205’000 als Zusatzabschreibung des Kirchgemeindehauses und 4’000 als Einlage ins Eigenkapital.

Das Budget für das laufende Jahr rechnet mit einem Defizit von 60’000 Franken. Die Kirchgemeinde hat sich zusammen mit der Stadt Wil und mit eigenen Vorhaben bereits für Flüchtlinge aus der Ukraine engagiert und will es situationsbedingt weiter tun. Und die Kirchenvorsteherschaft steht für weitere vier Jahre unter dem Präsidium von Peter Burkhart.