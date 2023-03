Thurgau Fall Hefenhofen: Staatsanwaltschaft weist Kritik an Verfahrensführung zurück – Regierungsrat lehnt Rücktrittsforderungen ab

Gegen den weitgehenden Freispruch des Hefenhofer Tierhalters Ulrich K. meldet die Staatsanwaltschaft Thurgau Berufung an. In einer Medienmitteilung betont sie, rechtzeitig und fair ermittelt zu haben. Der Regierungsrat weist Rücktrittsforderungen an Regierungsrat Walter Schönholzer zurück.