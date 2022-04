Kirchgemeinde Neue Klänge für Flawiler Orgel und neue Perspektiven für Wolfertswiler Kirche Die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim haben der Sanierung und Umnutzung der Wolfertswiler Kirche zugestimmt und bewilligte ausserdem den Kredit für die Revision der Orgel in der St. Laurentius-Kirche von Flawil.

Die Bruder-Klaus Kirche in Wolfertswil schlägt ein neues Kapitel in ihrer Geschichte auf: Sie soll ein eingeschränktem Masse auch weltlich genutzt werden können. Bild: PD

Für die 1952 erbaute Bruder-Klaus-Kirche in Wolfertswil bricht eine neue Ära an. Die Stimmberechtigten der vereinigten Kirchgemeinde Region Flawil-Degersheim haben an der Urne einen Nettokredit von 1’219’600 Millionen Franken für die Instandstellung und Nutzungserweiterung des Gebäudes gesprochen. Und dies mit deutlichem Mehr: 571 Stimmberechtigte hatte ein Ja, 178 ein Nein eingelegt. Dies bei einer Beteiligung von 16,8 Prozent.

Damit ist der Weg frei, die baulichen und liturgischen Mängel der 70-jährigen Kirche zu beheben. Nebst der Sanierung der Betonplatte des Kirchenschiffs und der Fenster sowie der Reinigung des Innenraums und technischer Anpassungen, soll das Gebäude den Vorgaben des vatikanischen Konzils angepasst und für eine weltliche Nutzung flott gemacht werden. Hierfür werden der Altar und der Ambos zentraler platziert, der Taufstein in den Altarraum verlegt und die Bänke durch Stühle ersetzt.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 2,22 Mio. Franken. Diese werden durch Beiträge des Katholischen Konfessionsteils und einem Bezug aus der Investitionsreserve von je 500'000 Franken auf 1,22 Mio. Franken reduziert.

Nun soll zeitnah die Detailplanung an die Hand genommen werden, damit im Februar 2023 mit den Bauarbeiten gestartet werden kann. Ziel ist es, die erneuerte Kirche zu Ostern 2024 einzuweihen.

St. Laurentius-Orgel wird saniert

380’000 Franken kostet die Sanierung der Orgel in der Flawiler Kirche St. Laurentius. 125’000 steuert der Katholische Konfessionsteil bei, 187’000 hatte die Kirchgemeinde aus dem Überschuss der Rechnung 2020 hierfür zurückgestellt. Die Kirchbürgerschaft von Katholisch Flawil-Degersheim bewilligte nun den verbleibenden Kapitalbedarf von 67'000 Franken mit . 665-Ja, gegenüber 80 Nein-Stimmen.

Im Zuge der bisher ausgeführten Revisions- und Reparaturarbeiten sind an der 87-jährigen Orgel auch klangliche Veränderungen vorgenommen worden. Aktuell befindet sich das Instrument zwar in einem spielbaren Zustand, doch erscheint der Dynamikverlauf der Register untereinander unausgewogen. Hinzu kommen Reparaturspuren im Inneren des Orgelwerks, welche eine Revision dringend machen.

Ziel der jetzt beschlossenen technischen und musikalischen Anpassungen ist es, die Orgel wieder möglichst in den Originalzustand von 1935 zu bringen. Nach dem Ja an der Urne wird nun der kantonalen Denkmalpflege ein Unterstützungsgesuch eingereicht. Deren allfällige Beiträge sind noch nicht berücksichtigt und reduzierten die Projektkosten zusätzlich. Die eigentlichen Revisionsarbeiten dauert dann rund 16 Wochen.

Ja zu Rechnung und Budget

Im weiteren hat die Kirchgemeinde die Jahresrechnung 2021 genehmigt und der Verwendung des Ertragsüberschusses von 345’234 Franken für zusätzliche Abschreibungen zugestimmt. Die Rechnung schloss um 297'934 Franken besser ab als veranschlagt. Dies aufgrund von Minderaufwände im Bereich «Kirchliches Leben» als Folge der Covid-19-Pandemie sowie höherer Steuererträge. Dies Zustimmung erfolgte im Stimmenverhältnis von 684 Ja- gegenüber 39 Nein-Stimmen.

Mit .667 Ja- gegenüber 73 Nein-Stimmen passierte auch das Budget für das laufende Jahr, welches auf einem Gesamtsteuerfuss von 25 Prozent basiert und mit einem Ertragsüberschuss von 59’800 Franken rechnet.