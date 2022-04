Kirchberg «Ich werde sicher Lampenfieber haben»: Ein Kirchberger Musiker steht nach der Pandemie endlich wieder auf der Bühne Seit Ausbruch der Pandemie ist Gilbert Tinner nur noch selten aufgetreten. Jetzt geht er gleich auf zwei Tourneen – auch wieder mit Pepe Lienhard.

Gilbert Tinner verbrachte während der Pandemie auch viel Zeit in seinem Garten. Bild: Lara Wüest

Wer das Zuhause von Gilbert Tinner sucht, muss nur seine Ohren spitzen. Zumindest an diesem Mittwochvormittag ist das so, seine Musik ist bereits zwei Strassen entfernt von seinem Haus in einem Kirchberger Einfamilienhausquartier zu hören. Gilbert Tinner übt Posaune. Oder besser: Er trainiert. So sagt er das.

«Wer ein Blasinstrument spielt, muss seine Muskeln fit halten.»

Gilbert Tinner ist Berufsmusiker. Und er ist erfolgreich. In der Musikszene ist der Kirchberger kein Unbekannter: Seit vielen Jahren steht er unter anderem mit der Big Band von Pepe Lienhard auf der Bühne. Früher ging er mit Udo Jürgens auf Tournee. Die Musikstücke, die er komponiert, werden auf der ganzen Welt gespielt.

Corona hat aber auch im Leben von Gilbert Tinner eine Art Stillstand gebracht.

Nun geht der 56-Jährige erstmals wieder auf Tournee. Und zwar nicht bloss auf eine, sondern gleich auf zwei. Ende April tourt er mit dem Bodan Art Orchestra, dessen musikalischer Leiter er ist, durch den Bodenseeraum. Ab Mitte Mai mit der Big Band von Pepe Lienhard durch die Schweiz, am 13. Mai spielt die Band in Wil.

Plötzlich ohne Auftritte

An diesem Mittwochvormittag, gut einen Monat bevor die Tournee mit dem Bodan Art Orchestra startet, sitzt Tinner am Holztisch in seinem Wohnzimmer und erzählt, wie es ihm ergangen ist in den letzten zwei Jahren. Die Posaune hat er inzwischen neben das Klavier beim grossen Wohnzimmerfenster gestellt, vor ihm auf dem Tisch steht ein Kaffee, auf einem Teller liegen ein paar Guetzli. Er sagt:

«Zu Beginn der Pandemie bin ich in ein Loch gefallen. Plötzlich waren alle Wochen frei.»

Eine Herzensangelegenheit

Dass er Musiker werden will, wusste Gilbert Tinner bereits, als er 14 Jahre alt war. Seine Eltern – Tinner wuchs in der Stadt St.Gallen in «bescheidenen Verhältnissen» auf – konnten keinen Musikunterricht bezahlen. Weil der Jugendliche aber ein Musikinstrument lernen wollte, spielte er in der Knabenmusik der Stadt St.Gallen, einem Blasorchester für Jugendliche. Dort entdeckte Tinner seine Liebe zur Bläsermusik – Blasmusik sei der Ausdruck für Laienmusiker, sagt er – und seine musikalische Laufbahn nahm ihren Anfang.

Nach der obligatorischen Schule absolvierte Tinner die Swiss Jazz School in Bern, die er mit den Fächern Posaune, Klavier, Komposition und Arrangement abschloss. Schon während des Studiums spielte er als Posaunist in der Big Band von Pepe Lienhard, den er aus dem Militär und der Swiss Army Big Band kannte. Schon damals schrieb er auch einen Teil der Arrangements für Lienhards Orchester.

Mittlerweile leitet Tinner mehrere Orchester, darunter das Celebration Pops Orchestra der Obrasso Concerts des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL). Und er schreibt Arrangements für den amerikanischen Musikverlag Hal Leonard. Besonders bedeutsam ist für ihn aber das Bodan Art Orchestra. Er sagt:

«Das ist eine Herzensangelegenheit.»

Es ist Musik im experimentellen Bereich. Vor zwei Jahren etwa spielte das Orchester Musik von Jimi Hendrix. Auch schon stand Rapmusik auf dem Programm. Und nächstes Jahr wird es sich den vier Jahreszeiten von Vivaldi widmen. «Die Musik ist allerdings immer von uns interpretiert und auf unsere Vorstellungen zugeschnitten», sagt Tinner. Und ergänzt: «Es ist kein Kommerz, eher eine Art Spielwiese für Musiker.»

Fast ununterbrochen gearbeitet

Vor der Pandemie hat Tinner fast ununterbrochen gearbeitet. Er sagt: «Meine Wochen waren voll mit Proben, Konzerten und Workshops.» Für seine Frau und die zwei Kinder blieb oft nur wenig Zeit. Als Corona kam, konnte Tinner praktisch von einem Tag auf den anderen nicht mehr mit seinen Orchestern auf der Bühne stehen. Nur ab und zu spielte er während eines Gottesdienstes in der Kirche, etwa in der Kathedrale in St.Gallen.

Zuerst machte ihm das Angst:

«Wie alle anderen wusste ich ja nicht, wann und ob es mit Aufträgen und Auftritten wieder anzieht.»

Doch mit der Zeit begann Tinner die freie Zeit zu nutzen. Er schrieb neue Musikkompositionen. Er war viel draussen unterwegs. Etwa auf Skitouren oder Trekkings in den Bergen. «Ich bin ein Outdoor-Freak», sagt er. Die Pandemie brachte für ihn ein Stück weit auch etwas Gutes: Er hat eine neue Work-Life-Balance gefunden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Musikern blieb Tinner während der Pandemie eine Sorge erspart: Jene des fehlenden Einkommens. Nicht nur das Schreiben von Musikstücken brachte ihm Geld ein. Sondern auch seine Arbeit bei den SBB. Nach seinem Musikstudium absolvierte er einst nämlich auch eine Ausbildung zum Lokführer und arbeitet seit vielen Jahren als solcher in einem Teilzeitpensum. «Das gab mir immer Sicherheit», sagt er.

Viel Bühnenerfahrung, trotzdem Lampenfieber

Und nun geht es also wieder los. Was ist das für ein Gefühl, nach so langer Zeit wieder auf der Bühne vor einem grösseren Publikum zu spielen? Auf diese Frage zuckt Tinner mit den Schultern.

«Ich hoffe, dass ich meine neue Work-Life-Balance beibehalten kann.»

Und ergänzt, dass er, trotz der vielen Bühnenerfahrung, schon auch etwas nervös ist: Vor den Auftritten werde er sicher Lampenfieber haben, sagt er.