Kirchberg Bürgerkomitee bittet in offenem Brief um eine Volksabstimmung über Perimeterbeiträge bei Bachsanierungen Dem aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Kirchberg liegt eine Bittschrift des Komitees «Faire Bachsanierung – ohne Perimeter» bei. Darin wird darum gebeten, die Bevölkerung darüber abstimmen zu lassen, ob in der Gemeinde bei Bachsanierungen ein Hochwasserschutz-Perimeter erhoben werden soll oder nicht.

Für den Bachtobelbach in Gähwil ist aktuell ein Sanierungsprojekt in Planung. Bild: Beat Lanzendorfer

Bachsanierungen sind in Kirchberg längst zum Dauerthema geworden. Seit mehreren Jahren will man in der Gemeinde bei 25 Bächen Hochwasserschutzprojekte aufgleisen und umsetzen. Doch vor allem aufgrund von Diskussionen über die Finanzierung wurden wiederholt Projekte verzögert.

Bereits im Frühling 2015 wurde das Bürgerkomitee «Faire Bachsanierungen – ohne Perimeter» gegründet. Die Organisation wehrt sich dagegen, dass die Gemeinde einen Teil der Kosten auf Bachanstösserinnen und -anstösser abwälzen will. Im Fachjargon: Einen Perimeter errichten und Perimeterbeiträge erheben. Im kantonalen Wasserbaugesetz ist eine Kostenbeteiligung der Anstösserinnen und Anstösser vorsehen. Allerdings ist es nach der Revision des Gesetzes seit Sommer 2021 mittels Kann-Formulierung möglich, dass Gemeinden die Kosten des Hochwasserschutzes vollständig übernehmen.

Gemeinde informiert nächste Woche über weiteres Vorgehen

Aktuell ist ein Hochwasserschutzprojekt für den Bachtobelbach und den Taabach in Gähwil in Planung. Weil das kantonale Baudepartement unter anderem bemängelte, dass die Bevölkerung dabei nicht mitwirken konnte, fand vergangenen August eine Konsultationsversammlung zwischen Gemeindevertretern und Bachanstossenden statt. Der Ansatz der Gemeinde: Eine Bachsanierung umsetzen, die von allen Parteien mitgetragen wird. Die Versammlung sollte eine Art Neustart rund um die verworrene Situation zum Thema Hochwasserschutz sein.

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

In Gähwil handle es sich um die Sanierung von Gewässern auf privaten Grundstücken, für deren Sanierung und Unterhalt grundsätzlich die privaten Grundeigentümer zuständig seien, betont Gemeindepräsident Roman Habrik auf Anfrage. Es sei vorgesehen, dass sich die Öffentlichkeit mit 87 Prozent der Kosten daran beteilige, den Rest aber die Anstösserinnen und Anstösser übernehmen. Der Gemeinderat werde im nächsten «Gmeindsblatt» über das weitere Vorgehen informieren. Eine Expertise überprüfe das Projekt auf die Hauptkritikpunkte. Sie werde im Februar den betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümern vorgestellt. «Der Termin wird baldmöglichst bekanntgegeben», sagt Habrik.

Komitee bittet um Volksabstimmung

Mit einem offenen Brief, der dem aktuellen Kirchberger «Gmeindsblatt» beiliegt, meldet sich nun das Bürgerkomitee «Faire Bachsanierungen – ohne Perimeter» zu Wort. Dort heisst es:

«Will man die verworrene Situation wirklich mit der Bevölkerung angehen und bereinigen, ist ein breit abgestützter Entscheid bezüglich der Perimeterfrage sehr begründet.»

Bei über 20 Bachsanierungen, bei denen viele Grundeigentümer von einem Perimeter betroffen seien, lohne sich eine breite und umfassende Meinungsbildung. Eine Volksabstimmung über die Frage: «Wollen wir in der Politischen Gemeinde Kirchberg bei Bachsanierungen einen Hochwasserschutz-Perimeter erheben oder nicht?», würde nach Meinung des Komitees viel dazu beitragen, die angespannte Stimmung in der Gemeinde zu entschärfen.

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat auf seinen Entscheid, auch künftig Perimeterbeiträge zu erheben, zurückzukommen und die Frage mittels Volksabstimmung entscheiden zu lassen. Gemeindepräsident Habrik wollte am Donnerstag auf Anfrage zu dieser Bitte keine Stellung nehmen.