Kirchberg Auf die Suche, fertig, los: 18-Jährige erstellt für ihre Maturaarbeit eine GPS-Schnitzeljagd Sina Kägi hat für ihre Maturaarbeit ein Geocache ertüftelt. Der Zusammenhang von Satelliten und einem gefundenen Geocache ist ihre Faszination. Die zwölf Stationen hat sie mit selber gestalteten physikalischen Experimenten ausgestattet.

Sina Kägi hat für ihre Maturaarbeit in Kirchberg einen Geocache lanciert. Bild: Christoph Heer

«Die ganze Runde ist etwa sieben Kilometer lang und mit Kindern dauert es etwa drei bis vier Stunden. Es kann aber auch gut als Tagesausflug gemacht werden, da es unterwegs einige Feuerstellen und Picknickplätze hat.» Nur schon dieser eine Satz von Sina Kägi bekräftigt ihren Wunsch, dass sich vermehrt Familien mit Kindern an die frische Luft begeben. Seit Sonntag ist ihr Geocache in Kirchberg geöffnet und das bleibt er so lange, bis im kommenden Winter der erste Schnee fällt.

Das ist Geocaching Geocaching, im deutschsprachigen Raum auch GPS-Schnitzeljagd genannt, ist eine Art Schatzsuche, die sich Ende des 20. Jahrhunderts auszubreiten begann. Die Verstecke werden anhand geografischer Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschliessend mithilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden. In der Schweiz sind zurzeit 36'347 Verstecke angelegt, denen mehr als 27'200 schweizerische und über 13'800 ausländische Cacher nachgehen.

Die Kirchbergerin hat sich für das Thema Geocaching entschieden, um ihre Maturaarbeit mit einem interessanten Inhalt zu füllen. Während mehrerer Monate im vergangenen Jahr tüftelte, recherchierte, schrieb und ermittelte sie in Sachen Geocaching und suchte sich eine geeignete Umgebung, um die «Suchwanderung» zu lancieren.

«Das ist gar nicht so einfach», sagt die 18-Jährige. «Ich wollte meinen Geocache in meinem Heimatdorf platzieren. Jedoch gibt es in Kirchberg schon sehr viele Geocaches.» Wo ein Geocache vorhanden ist, darf im Umkreis von 260 Metern kein anderer Geocache mehr platziert werden. Sina Kägi sagt: «Daher war es sehr schwierig, eine Runde zu finden, wo es noch nicht so viele Geocaches hatte.»

Familie Kägi – die Geocache-Profis

Sina Kägi, ihr Bruder Jonas (15) und ihre Eltern Katja und Toni sind wahre Kenner der Geocacheszene.

«Zusammen mit meiner Familie mache ich dieses Hobby schon, seit ich klein bin. Als Familie haben wir schon mehr als 1500 Geocaches gefunden.»

Die meisten davon auf Wanderungen in der Region, oft aber auch in den Ferien an verschiedenen Orten. Sina Kägi ist zudem Jugendriegenleiterin, betreibt selber aktives Geräteturnen, fährt gerne Ski und gibt Nachhilfeunterricht. Langeweile ist bei der engagierten Jungbürgerin definitiv fehl am Platz.

In diesem Sommer beendet sie die Ausbildung an der Kantonsschule in Wil, wird danach ein einjähriges Praktikum als Geomatikerin absolvieren, ehe sie ab Sommer 2022 ihr Studium in Geomatik beginnen wird. «Mich hatte schon immer der Zusammenhang zwischen den Satelliten und dem gefundenen Geocache fasziniert. Dies sieht man auch in meiner Studienwahl, Geomatik. Daher wollte ich meine Maturaarbeit über die Positionierung mit Satelliten schreiben.» Sie habe jedoch schnell gemerkt, dass sie nicht nur eine schriftliche Arbeit machen möchte, da sie lieber praktisch arbeite.

«Daher entschied ich mich, einen eigenen Geocache für Kinder zu entwerfen.»

Die Satellitenpositionierung habe sie nur in einem kleinen Teil in ihrer Arbeit erwähnt, die Sina Kägi vorgegebenermassen in Englisch verfasst hat, da sie bilingual (deutsch, englisch) abschliessen wird.

Weltweite Geocaches

Durch Geocaching kann man viele neue Orte entdecken. «Egal wohin man geht, es gibt an jedem Ort auf dieser Welt einen Geocache. Als Kind ist man doch viel motivierter, eine Wanderung zu machen, wenn es alle paar hundert Meter wieder etwas zu suchen gibt», sagt Sina Kägi.

«In der heutigen Zeit sind viele Kinder zu wenig an der frischen Luft, bewegen sich kaum und sitzen viel zu viel drinnen vor ihrer Technik.»

Geocaching verbinde die Natur mit der Technik und bringe wieder mehr Leute nach draussen.

Kägis Geocache besteht aus zwölf Stationen und durchstreift ein Naturschutzgebiet. Dass hierbei die Regeln eingehalten werden, ist ihr ein grosses Anliegen: «Haltet Sorge zur Natur und nehmt Rücksicht auf Menschen und Tiere.» An jeder ihrer zwölf Stationen befindet sich ein physikalisches Experiment, das vor Ort gelöst werden muss. «Ich hatte Schwierigkeiten, passende Experimente zu finden. Sie müssen klein sein, damit sie gut zu verstecken sind und das Material muss stabil und wetterfest sein.» Die Experimente hat Sina Kägi alle selbst gebaut und gebastelt.

«Da dies genau während des ersten Lockdowns war, konnte ich nichts in Baumärkten einkaufen, was mich vor weitere Schwierigkeiten stellte.»

In dem halben Jahr, in dem ihr Geocache bereits ausgelegt war, sind zwei Stationen komplett verschwunden und bei drei Stationen ging das Material der Experimente kaputt. «Es war sehr aufwendig, diese fünf Stationen zu ersetzen und ich hoffe, dass nun im neuen Jahr die Leute mehr Sorge zu meinem Geocache tragen.»

Lösungszahlen ergeben finale Station

Bei jeder der zwölf Stationen bekommt man durch das Experiment eine Lösungszahl. «Mit diesen Zahlen muss man eine Rechnung lösen. So bekommt man die Koordinaten der letzten Station. Dort kann man sich in ein Logbuch eintragen und hat so den Geocache abgeschlossen», sagt Sina Kägi.

Im vergangenen Jahr haben 29 Geocacher den Weg gefunden und waren voll des Lobes. «Ich erhielt ausnahmslos positive Feedbacks», sagt die Kirchbergerin. Weiter fügt sie an, dass ihr Geocache kinderfreundlich ist, «aber kinderwagentauglich ist er anhand einer doch sehr steilen und oftmals schlammigen Passage nicht».