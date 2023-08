Kinderliteratur Andrina Strasser aus Züberwangen hat ihr erstes Kinderbuch geschrieben – über einen kleinen Jungen im Weltall Eine Züberwangerin hat ein Kinderbuch geschrieben und vollständig selbst illustriert. Das Buch handelt von einem kleinen Ausserirdischen mit dem Namen Yanix. Es soll Ende August im Buchhandel erscheinen.

Andrina Strasser aus Züberwangen hat soeben ihr erstes Kinderbuch publiziert, das von einem Jungen im Weltall handelt. Bild: Stefan Kaiser

Der kleine Yanix lebt auf einem Planeten im Weltall. Er ist enttäuscht, weil alles um ihn herum nur grau ist. Er träumt davon, dass seine Welt farbiger wird. Darum startet er furchtlos die «Mission Farbe» und reist ins Universum. Unterwegs erlebt er spannende Abenteuer und entdeckt farbige Galaxien.

Doch so einfach ist das Farbensammeln nicht. Auch der Sternenstaub lässt sich nicht gut mitnehmen. Doch wie kann Yanix das Problem lösen? Zufällig lernt er ein kleines Mädchen kennen, das auf der Erde lebt. Weil es sich für das Weltall interessiert, schaut es oft durch ein Fernrohr in den Sternenhimmel. Die beiden freunden sich an, und hier erhält Yanix wichtige Inputs für sein Leben.

Interesse für den Weltraum

Warum ist in ihrem ersten Kinderbuch mit dem Titel «Mission Farbe» der kleine Protagonist ein Ausserirdischer? Andrina Strasser, die Maschinentechnik studierte und heute als Leiterin digitaler Projekte arbeitet, sagt: «Beim Weltraum handelt es sich um mein persönliches Interesse. Auch in meinem Beruf geht es um Physik. Und ich lese Bücher und Dokumente über das Universum.»

Im Buch stehe aber nicht die Technik im Vordergrund, sondern die Farben, welche Kreativität darstellten. Und sie hat eine Botschaft: «Ich möchte die Kinder ermutigen, die Schönheit und Wunder um sich zu entdecken, ihre eigene einzigartige, innere Farbe zu finden und mit der Welt zu teilen.» Dabei spielen laut Strasser auch Themen wie Selbstentdeckung, Freundschaft und die Fähigkeit, die Welt mit anderen Augen zu sehen, eine Rolle.

Andrina Strasser ist leidenschaftliche Zeichnerin. Dieses Talent hat sie in ihrem Kinderbuch umgesetzt. Bild: Stefan Kaiser

Die Idee für das Kinderbuch kam Strasser spontan, die nach eingenen Angaben immer Ideen für Geschichten habe. Als Autorin habe sie bereits einige Kurzgeschichten geschrieben. Nebenberuflich widmet sich Strasser der Illustration, wobei sie realistische Bleistiftzeichnungen anfertigt, aber auch mit Acryl oder Farbstiften arbeitet. Sie hat ausserdem schon mehrmals ausgestellt. «Mit dem Kinderbuch kann ich jetzt Kunst und Schreiben verbinden.»

Mit der Arbeit am Kinderbuch hat Andrina Strasser vor rund eineinhalb Jahren begonnen. «Ich musste zwischen Beruf und Freizeit jonglieren. Es war nicht leicht, dafür immer Zeit zu finden. Die Arbeit ging nur mit Unterbrüchen vorwärts.» Die Geschichte sollte zuerst von einem Mädchen handeln, das mit dem Teleskop ins Universum blickt. Als das Bild gemalt gewesen sei, habe sie spontan den Text geändert und mit dem kleinen Ausserirdischen Yanix begonnen. «Und der Text ist mit dem Buch gewachsen.»

Das Buch entstand am Ipad

Angefangen hat Strasser mit dem Zeichnen der Bilder mit Acryl auf Papier, die sie dann für den PC fotografierte. «Es stellte sich aber heraus, dass die Digitalisierung nicht gut funktionierte. So habe ich alles neu mit dem iPad gemacht, auch das Malen, wobei die Schwierigkeit darin bestand, dass dies ein ganz anderes Zeichnen erforderte.»

Das Kinderbuch von Andrina Strasser, das sie auch selbst illustriert hat, trägt den Namen «Mission Farbe». Bild: Stefan Kaiser

Sie habe eine gewisse Zeit gebraucht, bis sie mit der Technik zurechtgekommen sei. Als die Bilder fertig waren, wurde der Text darübergelegt. Der technische Teil hat Andrina Strasser sehr gefordert, denn sie hat die Buchvorlage komplett selbst vorbereitet. Nun läuft der letzte Schritt in der Druckerei.

Und sie ist stolz darauf, dass sie das allein geschafft hat: Den Prototyp des Bilderbuches hält sie bereits in den Händen. Und es überrascht mit den vielen farbigen Bildern aus dem Weltraum – und der hoffnungsvollen Geschichte vom kleinen Yanix.