Kinderfreundliche Gemeinde In Flawil soll ein Familienzentrum entstehen: Das sind die Pläne der Gemeinde In Flawil soll aus der gemeindeeigenen Liegenschaft an der Gupfengasse 8 ein Familienzentrum entstehen. Nun lädt der Gemeinderat zur öffentlichen Vernehmlassung.

Das Haus an der Gupfengasse 8 in Flawil soll zu einem Familienzentrum umgebaut werden. Bild: PD

Seit Mitte 2016 ist Flawil mit dem Label «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet. Im Rahmen des Aktionsplans I 2017 bis 2020 wurde die Idee eines Begegnungsortes im Quartier für Familien geprüft. Ende November 2020 wurde Flawil für weitere vier Jahre als «Kinderfreundliche Gemeinde» zertifiziert.

Der Aktionsplan II 2021 bis 2024, aber auch die Legislaturziele 2021 bis 2024 des Gemeinderats beinhalten bei ausgewiesenem Bedarf die Schaffung eines Familienzentrums. Dieses soll an der Gupfengasse 8 entstehen. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Für die Schaffung eines Familienzentrums liess der Gemeinderat deshalb ein Vorprojekt erarbeiten. Dazu wurde eine Projektgruppe gebildet, welche mit der Unterstützung des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) ein Konzept zum Aufbau eines Familienzentrums in Flawil erstellte.

Die Bestandesaufnahme der Projektgruppe habe aufgezeigt, dass ein Familienzentrum einem aktuellen Bedürfnis der Akteure im Bereich der Frühen Kindheit entspreche. Auf dieser Grundlage habe die Projektgruppe ein Modell für die Umsetzung des Familienzentrums Flawil entworfen.

Gemeindeeigene Liegenschaft als Idealstandort

Das Familienzentrum Flawil soll an der Gupfengasse 8 entstehen. Der Gemeinderat erachtet die gemeindeeigene Liegenschaft als idealen Standort. Er liess deshalb die Umsetzung eines Familienzentrums im Rahmen einer Machbarkeitsstudie prüfen. Diese ergab, dass mit dem Umbau der Gupfengasse 8 zu einem Familienzentrum ein zentral in Flawil angesiedelter, attraktiver Begegnungsort für Familien geschaffen werden kann.

Die Liegenschaft an der Gupfengasse 8 habe allerdings Sanierungsbedarf, welcher in den nächsten Jahren ohnehin Investitionen verlange. Bei einem Umbau zu einem Familienzentrum sei mit Baukosten in der Höhe von zwei Millionen Franken zu rechnen. Bei einer Gesamtsanierung ohne Nutzung als Familienzentrum müsste in den kommenden Jahren mit Kosten von mindestens 1,5 Millionen Franken gerechnet werden.

Der Gemeinderat befürworte die Schaffung eines Familienzentrums. Die Projektgruppe unter der Leitung der Fachstelle Integration und Frühe Förderung konnte den Mehrwert eines Familienzentrums aus Sicht der Akteure der Frühen Förderung deutlich aufzeigen.

Öffentliche Vernehmlassung

Bevor ein Sanierungskonzept in Auftrag gegeben und das Projekt weiterbearbeitet werde, lädt der Gemeinderat zur öffentlichen Vernehmlassung über die geplante Schaffung eines Familienzentrums ein. Die Vernehmlassung dauert vom 18. Februar bis zum 28. April. (pd)