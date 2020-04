«Das Wasser steht bis zum Hals»: Wiler CVP-Parlamentarierin fordert die Stadt auf, Kinderbetreuungsinstitutionen finanziell zu unterstützen Brigitte Gübeli von der CVP-Fraktion des Stadtparlaments Wil hat eine Dringliche Anfrage an den Stadtrat gerichtet.

(pd/tos) In ihrer Anfrage verleiht die CVP-Stadtparlamentarierin Brigitte Gübeli ihrer Sorge um das Überleben der Kinderbetreuungsinstitutionen in der Region Ausdruck. Sie schreibt:

«Wie wir alle wissen, war genau diese Branche schon vor der Krise nicht auf Rosen gebettet, und das Wasser steht nun buchstäblich bis zum Hals.»

CVP-Politikerin Brigitte Gübeli Kurt Zuberbuehler

Gübeli führt aus: Die Kinderbetreuungsinstitutionen in der Schweiz sind verpflichtet, ihren Betrieb trotz allem am Laufen zu halten. Eltern in systemrelevanten Berufen müssen die Möglichkeit haben, ihre Kinder weiterhin betreuen zu lassen. Gleichzeitig sind die davon ausgenommenen Eltern gebeten, ihre Kinder während der Krise selber zu betreuen und die Institutionen zu entlasten.

Dies, so Gübeli, ergibt die schwierige Situation, dass diese Eltern – obwohl ihr Kind oder ihre Kinder nicht mehr fremdbetreut werden – die Kosten dafür dennoch weitertragen müssen. Kündigungen möchte man natürlich soweit wie möglich ausschliessen, denn die Betreuungsinstitutionen hätten grösste Mühe, den Betrieb mit dem Ausfall von Elternbeiträgen aufrecht zu erhalten. Fixkosten wie Löhne oder Miete müssen weiterbezahlt werden.

Finanzielle Unterstützung ein Zeichen der Wertschätzung

Nun fordert sie die Stadt auf, die Kinderbetreuungsinstitutionen zu unterstützen: «Da ich seitens Kanton bis anhin keine Anzeichen in diese Richtung vernommen habe, bitte ich unsere Stadt eindringlich und rasch mit den paar wenigen Betrieben und Organisationen auf dem Platz Wil das Gespräch zu suchen und zumindest einen Unterstützungsbeitrag/Defizitgarantie für die ausfallenden Einnahmen zu übernehmen.» Sie schreibt weiter:

«Die Stadt muss jetzt Lösungen finden.»

Im Grundsatz gehe es darum, dass diese vom Bund ausdrücklich als systemrelevant bezeichneten Institutionen ihren Betrieb aufgrund der fehlenden Einkommen nicht einstellen müssen, so Gübeli.

Darüber hinaus wäre es ein äusserst wichtiges Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung einer diesbezüglich nicht verwöhnten Branche. Gübeli:

«Sie leistet auch jetzt in diesen besonderen Zeiten und unter diesen ganz aussergewöhnlichen Umständen eine unverzichtbare und wertvolle Arbeit.»

Komme jetzt keine rasche finanzielle Unterstützung oder Absicherung seitens Stadt, seien auch alle Investitionen, die man vor der Krise in diese Betreuungsinstitutionen gesteckt hat, verloren. «Die Stadt muss baldmöglichst Farbe bekennen und unbürokratisch helfen.» Sonst dürfte sie bald vor der Situation stehen, die ausserfamiliäre Betreuung in Zukunft selber auf die Beine stellen zu müssen, befürchtet Gübeli.

«Die Betriebe auf dem Platz Wil benötigen jetzt ein Zeichen.»