Kinderärzte stossen an Grenzen In der Stadt herrscht ein Mangel an Kinderärzten. Das ist nicht nur für die kleinen Patienten und ihre Familien belastend, sondern auch für die Ärzte. Entschärfen wird sich die Situation in nächster Zeit kaum. Lara Wüest

Viele Medizinstudierenden wählen eine andere Fachrichtung als die Pädiatrie, da sie dort mehr verdienen. Bild: Nana do Carmo

In Wil fehlen die Kinderärzte. Wenn ein Kind krank ist, müssen Eltern zum Teil lange nach einem Arzt suchen und noch länger auf einen Termin warten. Darunter leiden nicht nur die Kleinen und ihre Familien, sondern auch die Ärzte. «Ich bin viel mehr unter Zeitdruck als früher. Manchmal erhalten wir bis zu sieben Neuanfragen pro Tag», sagt Cécile Solèr-Bischof von der Kinderarztpraxis am Bleicheplatz.

Ähnlich erlebt das Yvonne Gilli, Ärztin in Wil und frühere Nationalrätin der Grünen: «Ich erhalten immer wieder Anfragen von Eltern, die ich ablehnen muss. Die Nachfrage nach Kinderärzten ist deutlich grösser als das Angebot.»



Mehr Familien, weniger Ärztenachwuchs

«Überall in der Schweiz fehlt es an Haus- und Kinderärzten. Doch in Wil ist der Mangel derzeit besonders ausgeprägt», sagt die St. Galler Kantonsärztin Danuta Reinholz. Zwei Probleme treffen aufeinander: Die Bevölkerung der Stadt ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, da Zürich und Winterthur zu teuer geworden sind. Zugleich fehlt der Ärztenachwuchs. Medizinstudierende wählen andere Fachrichtungen, weil sie als Kinderärzte vergleichsweise schlecht verdienen. Zudem arbeiten viele junge Ärzte Teilzeit, etwa weil sie Familien haben. Dadurch braucht es heute deutlich mehr Mediziner. «Früher waren Ärztinnen und Ärzte mehrheitlich in Vollzeit tätig», sagt Danuta Reinholz.

Zugespitzt hat sich die Situation in Wil, seit der Kinderarzt Juhani Sidler Anfang Jahr in Pension ging. Zwar haben die Ärzte der neue Praxis Swiss Medi Kids seine Patienten übernommen, doch sie haben Mühe, den Ansturm zu bewältigen.



In Wil praktizieren gemäss Reinholz elf Kinderärzte. Doch viele arbeiten Teilzeit in einer Gemeinschaftspraxis. «Die Zahl elf ist deshalb trügerisch», sagt Reinholz. Künftig wird das Angebot noch dünner: Cécile Solèr-Bischof ist im Pensionsalter. «Ich versuche eigentlich, die Patientenzahl abzubauen», sagt sie.



«Mangel nicht in sechs Monaten behoben»



Reinholz hofft, dass sich dank dem neuen «Medical Master» an der Universität St. Gallen mehr junge Ärzte in der Region ansiedeln. Doch das wird einige Zeit dauern: «Der Kinderärztemangel wird nicht in sechs Monaten behoben sein.» Nun sei die Stadt gefordert: «Wil kann zur Lösung des Problems beitragen, indem es günstige Rahmenbedingungen für Ärzte schafft. Es braucht kreative Ideen, wie man der wachsenden Bevölkerung gerecht wird.»



Die Stadt ist sich des Problems bewusst. Man sei mit den Ärzten im Gespräch, sagt Marc Bilger, Departementsleiter Soziales, Jugend und Alter. «Derzeit versuchen wir mehr Praxis-Assistenzärzte nach Wil zu locken, indem wir im Rahmen eines Projekts finanzielle Anreize schaffen». Ob der Anreiz für junge Ärzte ausreicht, wird sich zeigen. Den kleinen Patienten und ihren Eltern bleibt inzwischen nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu üben oder eine Alternative zu suchen.

Kinderarzt oder Hausarzt?

Besorgte Wiler Eltern müssen nicht verzweifeln, wenn sie nicht auf Anhieb einen Kinderarzt finden. Vor allem für ältere Kinder gibt es Alternativen. Kinderärzte betreuen die Kinder in der Regel, bis diese 16 Jahre alt sind. «Mit einem 12-jährigen Kind, das nicht schwer krank ist, können Eltern auch den Hausarzt aufsuchen», sagt Danuta Reinholz, Kantonsärztin in St. Gallen. Etwa, wenn der Nachwuchs an Husten oder Durchfall leide. Einen Kinderarzt braucht es vor allem für Säuglinge und schwerere Krankheitsfälle.

Manchmal lohnt sich auch der Gang in eine Apotheke. «Bei einer Erkältung mit leichtem Fieber weiss das Apothekerpersonal Rat», sagt Reinholz.



Zu Randzeiten ist das Kinderspital zuständig



Für Notfälle sind neben den Kinderärzten auch die Notfallstationen des Spitals Wil oder des Kinderspitals St. Gallen zuständig. Auch zu den Randzeiten springt das Kinderspital St. Gallen ein. Vor allem nach 17 Uhr und am Samstag darf man sich an das Notfallpersonal wenden. Danuta Reinholz empfiehlt jedoch: «Bevor man von zu Hause losfährt, sollte man anrufen.» So erfahren die Eltern, ob wirklich ein Notfall vorliegt oder ob man womöglich bis am nächsten Tag zuwarten kann. Als Notfall gelten zum Beispiel ein Unfall, sehr hohes Fieber oder Atemnot.



Familien, die neu nach Wil ziehen, sollten sich zudem so schnell wie möglich nach einem neuen Kinderarzt und nach einem neuen Hausarzt umsehen. So kommen sie nicht in Not, wenn eines der Kinder erstmals krank ist.