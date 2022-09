Kiesabbau «Es gab Änderungen zum Verfahren»: Das sagt Oberbürens Gemeindepräsident zum Kiesabbauprojekt Sonnenberg in Niederwil Die Holcim AG hat ein weiteres überarbeitetes Projekt zum Kiesabbau und Deponie Sonnenberg im Westen von Niederwil eingereicht, weil Einsprachen eingegangen sind. Holcim erklärt zudem, weshalb sie am Projekt festhalten möchte.

Die Holcim AG möchte im Westen von Niederwil Kies abbauen. Das Unternehmen hat erneut ein überarbeitetes Projekt eingereicht. Bild: PD

Die Holcim Kies und Beton AG plant, am Sonnenberg in Niederwil, am östlichen Ende des Dorfes, künftig in fünf Etappen insgesamt 1,155 Millionen Kubikmeter verwertbaren Kies abzubauen. Bei einem Jahresbedarf von 45'000 Kubikmeter dauert der Abbau etwa 26 Jahre, mit vollständiger Auffüllung und Rekultivierung wären es dann 33 Jahre.

Dazu hatte das Unternehmen Anfang 2019 bei der Gemeinde Oberbüren ein überarbeitetes Projekt «Kiesabbau Sonnen­berg» eingereicht. Mehrere Einsprachen gingen ein und es stellte sich heraus, dass die Visierung nicht ausreichend war, da die Höhen der geplanten Bauten und Anlagen nicht ausgesteckt waren. Im Juli 2021 hat Holcim das damalige Gesuch über das Projekt «Kiesabbau Sonnenberg» zurückgezogen. Das Unternehmen gab bereits damals bekannt, dass sie am Projekt festhalten wollen.

Holcim möchte am Projekt Sonnenberg festhalten

Vanessa Arber, Mediensprecherin der Holcim AG, begründet dieses Festhalten wie folgt: «Der vorgesehene Kiesabbau im Gebiet Sonnenberg leistet einen wesentlichen Beitrag, um die kantonale Unterversorgung von eigenen Baustoffen zu reduzieren.» Sie weist zudem darauf hin, dass die gleichzeitige Wiederauffüllung mit ausschliesslich unverschmutztem Aushub die knappen Ablagerungsmöglichkeiten im Kanton schont und die Wiederverwertung von Baumaterialien fördert.

Vor kurzem hat die Holcim Kies und Beton AG erneut ein überarbeitetes Gesuch zum Projekt «Kiesabbau Sonnenberg» samt den dazugehörigen Teilprojekten wie Abbauplan samt Baugesuch, Teilstrassenprojekt und Wasserbauprojekt erneut eingereicht.

Das Projekt unterscheidet sich im Verfahren zur Vorgängerin

Gemäss Alexander Bommeli, Gemeindepräsident von Oberbüren, wird der Gemeinderat die Unterlagen nun sichten und das weitere Vorgehen zur Vorprüfung und Mitwirkungsverfahren festlegen. Was hat sich nun geändert gegenüber dem vorangehenden Projekt? Vanessa Arber antwortet: «Holcim hat die Erkenntnisse aus dem Einspracheverfahren und den Rückmeldungen der Behörden in das Projekt eingearbeitet.»

Gemäss Alexander Bommeli hat sich das Projekt nicht in der physischen Eigenheit verändert. Bommeli sagt:

«Es ist das Verfahren, das anders gestaltet werden wird. Wie beim Projekt Nutzenbuecherwald, der Deponie, die östlich des Dorfes errichtet werden soll, wird ein Mitwirkungsverfahren gestartet.»

Bei diesem Prozess hat die Bevölkerung die Möglichkeit, Einwendungen zu erheben und Vorschläge einzureichen.

Der Oberbürer Gemeinderat wird sich in Zukunft intensiv mit den beiden Projekten Kiesabbau und Deponie am östlichen und westlichen Rand des Dorfes Niederwil beschäftigen müssen.