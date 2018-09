Keineswegs ein Demenzzentrum zum Vergessen Die Thurvita hat ihren Plan für das grösste Demenzzentrum der Ostschweiz präsentiert. Es wird ein unkonventionelles und besonderes Gebäude, das exakt auf pflegebedürftige Menschen abgestimmt sein soll. Nicola Ryser

So soll es im neuen Demenzzentrum ungefähr aussehen. Laut dem Architekten sind die Visualisierungen aber noch provisorisch. Bild: PD

Es sind grosse Zahlen, welche die Thurvita für ihr Projekt in die Waagschale wirft. 80 Personen sollen im neuen Kompetenzzentrum Demenz «Am Chrebsbach» in Rossrüti, notabene dem grössten in der Ostschweiz, untergebracht werden. 2022 dürfte es beziehbar sein. Gerechnet wird laut CEO Alard du Bois-Reymond mit einem Budget von 30 bis 32 Millionen Franken für den Bau. Zurzeit sei man noch auf der Suche nach Partnern. «Ich habe jedoch keine Bedenken, dass wir schnell zu Kooperationen kommen werden.»

Es scheint, dass sich die Thurvita keiner Investition zu schade ist, um ihr Herzensprojekt zu realisieren. Das zeigt nicht nur der Wettbewerb, der eigens kreiert wurde, um die passenden Architekten mit dem richtigen Entwurf zu finden, sondern auch die minutiöse Planung. «Wir hatten uns sehr lange überlegt, wie wir das angehen wollen», sagt Rosalba Huber, Projektleiterin Demenz der Thurvita.

Familiengefühl statt Spitalatmosphäre

Die Idee des neuen Kompetenzzentrums sei aufgekommen, als in den bestehenden zwei Heimen der Thurvita, Fürstenau und Sonnenhof in Wil, immer mehr Personen an Demenz erkrankten und weglaufgefährdet wurden. Deswegen mussten diese in eine geschlossene Demenzabteilung verlegt werden. «Wir waren mit diesen Abteilungen nicht richtig glücklich, sie funktionierten eher als Notlösungen.» Sie schickten dann einige Leute ins Bergholz, wo sie besser betreut werden konnten, «doch auch dieser Schritt stellte uns nicht richtig zufrieden. So haben wir uns dann entschieden, eine neue Einrichtung zu bauen.»

Das Grundkonzept des Zentrums basiert nicht nur auf bisherigen Heimen, sondern auch auf den neusten Erkenntnissen der Demenz-Studien. «Wir konnten Forscher sowie internationale Fachleute konsultieren und bekamen so eine Vision des Baus. Uns war schnell klar, dass die Wohnstruktur auf den Menschen bezogen werden sollte», erklärt Huber. Beispielsweise fühlten sich an Demenz erkrankte Menschen dann am wohlsten, wenn sie in einem familiären Umfeld lebten. Die zehn Wohngruppen à acht Personen im geplanten Zentrum sollten dieses behagliche Gefühl vermitteln.

Diskutierten zum Thema Demenz: von links Regula Rusconi, Alard du Bois-Reymond, Daniel Gmür und Rosalba Huber. Bild Nicola Ryser

«Wir haben mit Absicht darauf geachtet, dass die Menschen miteinander in einer Wohnung leben und in Einzelzimmern schlafen. Die kleine Wohnform soll es ihnen erlauben können, das zu machen, was sie auch zuhause gemacht haben.» So könnten alle waschen oder putzen, wenn ihnen dazu zumute sei. «Alles, was das Bedürfnis des familiären Leben stillt», sagt Huber. Das Personal sei über alle zehn Wohngruppen verteilt erreichbar und präsent und gehöre ebenfalls zu der «Familie». «Es soll weder an eine Anstalt noch an ein Spital erinnern.»

Innengestaltung wird noch genauer geplant

Weit weg vom spitalähnlichen Heim. So war die Vorgabe für den Architekten Daniel Gmür, der nicht nur am Architekturwettbewerb teilnahm, sondern auch das Siegerprojekt stellt. Das künftige Gebäude wird denn auch seinem Entwurf entsprechen. Gmür gibt zu, dass «Am Chrebsbach» an der Konstanzerstrasse ein unkonventionelles Konstrukt sein wird: «Wir haben bereits ein Wohnheim für Demenzkranke und Wohnungen und Schulen für behinderte Menschen gebaut, doch dieses Gebäude war eine neue Herausforderung. Das Besondere am Zentrum ist nämlich seine Kleinteiligkeit. Es wird so konstruiert, dass die einzelnen Elemente von oben gesehen stufenartig zusammenhängen und wie Wohnblöcke aussehen.» Dazu hätten sie absichtlich einen offenen Innengarten gezeichnet, der von zwei Eingängen auch für die Besuchenden begehbar sei. «Es wirkt so alles offener und weniger wie eine Anstalt.»

Innenarchitektonisch seien häuptsächlich die Grundelemente eingefügt worden. «Es hat einen Gemeinschaftsbereich, die Wohngruppen haben Badzimmer, Küche, feste Sitzbänke und eine schwellenlos zugängliche Terrasse. Eine Besonderheit sind auch die zusätzlichen Ferienzimmer für Angehörige, welche bei der Betreuung mithelfen wollen und dadurch einige Tage im Zentrum bleiben können. Die Visualisierungen der Wohnungen seien aber noch vereinfacht und provisorisch, sagt Gmür. «Elemente wie Möbel oder Türen müssen in einem späteren Verlauf des Baus besprochen, analysiert und geplant werden.»

Keine höheren Kosten für Patienten

Projektleiterin Rosalba Huber sieht optimistisch dem Endprodukt entgegen, auch wenn noch mehrere Schritte gemacht werden müssen. «Zuerst müssen wir das Baurecht bekommen und dann noch viele weitere Fragen beantworten.» Beispielsweise Fragen über die Hygiene-Richtlinien oder das Personal. Beim Personal ist sich Alard du Bois-Reymond aber sicher: «Wir werden nicht viel mehr als andere Heime einstellen müssen. Im neuen Zentrum werden wir die Betreuung zu den gleichen Preisen anbieten wie sonst auch.»