Keine Sorge um Flawiler Lehrlinge Die besten Lehrlinge aus der Region erhielten gestern den Flawiler Lehrlingspreis.

Dabei geht es aber nicht nur um die Abschlussnote, in die Bewertung fliessen auch andere Kriterien mit ein. Annina Quast

George Floros (Präsident Gewerbeverein Flawil) gratuliert dem gelernten Fleischfachmann Phillipe Wild zum dritten Platz. (Bild: Annina Quast)

«Wenn eine 5,0 nicht ausreicht, um den Flawiler Lehrlingspreis zu gewinnen, muss man sich wohl keine Sorgen um unsere jungen Berufstätigen machen», sagt Roland Klotz, Präsident der Handels- und Industrievereinigung Flawil (HIF), über die LAP-Leistungen der diesjährigen Flawiler Lehrlinge. Die Stimmung im Rösslisaal ist angespannt und zugleich von feierlichem Stolz. Mit rund 70 Anmeldungen für die Preisübergabe haben die Verleiher des Lehrlingspreises gestern Rekordzahlen geschrieben.

Gemeinsam mit dem Gewerbeverein und den Fachgeschäften verleiht die HIF nun zum siebten Mal den Flawiler Lehrlingspreis. Dabei werden jeweils die besten drei Lernenden der drei- und vierjährigen Lehre ausgezeichnet und erhalten einen Geldpreis. Doch die «Besten» sind nicht gleich die mit der höchsten Abschlussnote – in die Bewertung fliessen auch Sozialkompetenz, Arbeitsmoral, Eigenverantwortung, Ideenreichtum und viele andere Kriterien aus dem Berufsleben mit ein. Nominiert werden die Lehrlinge jeweils von ihren Betrieben.

Würdigung für Lehrlinge und ihre Betriebe

«Ein absoluter Musterlehrling», unter anderem damit wurde der erstplatzierte David Muri von der Ebneter & Untersee Bikecenter AG für den Lehrlingspreis nominiert. Der gelernte Fahrradmechaniker EFZ ist sich gewöhnt, überall 100 Prozent zu geben: Der leidenschaftliche Biker überzeugte die Jury mit seinem Fleiss und einer Abschlussnote von 5,6. «Mein Ziel ist es, Profibiker zu werden. Da dies aber keine längerfristige Geldquelle ist, möchte ich weiterhin in der sportlichen Szene arbeiten, als Mechaniker oder vielleicht auch irgendwann als Hersteller», sagt David Muri. Von dem gewonnenen Geld müsse er sich dringend neue Bikeschuhe kaufen und allenfalls reiche es dann auch noch für einen neuen Helm. Mit dem zweiten und dritten Platz der dreijährigen Lehre wurden Olivia Hilber und Phillipe Wild ausgezeichnet.

Der Gewinner in der Kategorie der vierjährigen Lehre ist Nico Mainberger, gelernter Elektroinstallateur. Sein Betrieb, ETAVIS Grossenbacher AG, nominierte ihn nicht nur für den Flawiler Lehrlingspreis, sondern auch für die Vorausscheidung der Swiss

Skills, wo er sein Können unter Beweis stellte. In dieser Kategorie besetzte Simon Hackenberg den zweiten und Bruno Mihaljević den dritten Platz.

Die Grundidee des Lehrlingspreises sei vor allem die Würdigung der Leistungen der Lehrlinge, sagt Niklaus Akermann von der HIF. Weiter sei es ein wertvoller Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Berufslehre in der Region. Zudem sollen die grossen Anstrengungen der Lehrbetriebe gewürdigt und der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. «Eine gute Leistung ist nur in einem Umfeld mit guten Arbeitsbedingungen möglich», betont Akermann die wertvolle Leistung der Ausbildungsbetriebe in Flawil.