KATZEN Spektakulärer Unfall und Sieg im Fussball: Tierische Überraschungen sorgten für unterschiedliche Gefühle Eine Maserati-Fahrerin schrottete neben ihrem Auto auch ein Bus-Wartehäuschen. Und der FC Wil kam mit tierischer Unterstützung zu einem Sieg. Stubentiger im «Ausgang» standen am Wochenende in der Region Wil gleich doppelt im Fokus.

Brachte dem FC Wil Glück: Auch nach dem Spiel hatte es diese Katze nicht eilig, das Stadion zu verlassen. Bild: Simon Dudle

Ob Katzen Glück oder Unglück bringen, darüber scheiden sich die Geister. Am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag lösten sie verschiedene Emotionen aus. In Niederuzwil fuhr eine Automobilistin auf der Bahnhofstrasse in Richtung Bahnhof Uzwil. Gemäss eigenen Aussagen musste sie einer Katze ausweichen, welche sich auf der Strasse befand. Durch das starke Ausweichen geriet die Autolenkerin mit ihrem Auto über das rechte Trottoir und den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einer Bushaltestelle. Die beiden Insassen blieben beim Aufprall unverletzt.

Der Sportwagen hat sich im Wartehäuschen aber regelrecht verkeilt. Darum musste für die Bergung des Fahrzeugs die Feuerwehr Region Uzwil aufgeboten werden. Zusammen mit einem privaten Abschleppunternehmen konnte der Maserati geborgen werden. Gemäss Kantonspolizei St. Gallen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken. Umgefahren wurde auch eine erst vor einigen Wochen eingeweihte Tafel zu Ehren des Uzwiler Industriepioniers Mathias Naef. Ob die Katze übrigens schwarz war, womit die Redensart bestätigt würde, geht aus der Medienmitteilung der Kantonspolizei nicht hervor.

Auch die erst kürzlich aufgestellte Gedenktafel für den Industriepionier Mathias Naef wurde umgefahren. Bild: Josef Bischof

Katze begleitet den FC Wil zum Heimsieg

Für eine Überraschung der anderen Art hatte eine graue Katze ein paar Stunden zuvor im Wiler Bergholz gesorgt. Dort war am Freitagabend das Challenge-League-Spiel zwischen dem FC Wil und Xamax anberaumt. Noch vor Spielbeginn schlich sich der Stubentiger an den Sicherheitsverantwortlichen vorbei ins Stadion, um es sich im erwärmten Häuschen des Stadionspeakers bequem zu machen. Sie liess sich auch von dessen jubilierendem Geschrei bei den beiden Wiler Treffern, die zum 2:1-Sieg führten, nicht beirren. Das Tier sass während der ganzen Partie regungslos in einem Plastiksack und schien die Streicheleinheiten zu geniessen, welche es von den Matchbesuchern gab. Ein Besitzer der Katze war im Stadion nicht auszumachen.

Das Tier verspürte übrigens keine Lust auf einen Ausflug auf den Kunstrasen, was einen Spielunterbruch nach sich gezogen hätte. Zum Glück, denn sonst wäre die Partie vollends zu einer Night-Session geworden. Denn begonnen hatte diese schon mit einer halbstündigen Verspätung erst um 21 Uhr. Nicht etwa wegen der Katze. Sondern weil Xamax bei der Anreise im Stau steckengeblieben und zu spät in Wil angekommen war. Tiere im Stadion? Da war doch mal was. Erst im Februar hatte sich Chilla, die Hündin von FC-Zürich-Präsident Ancillo Canepa, während eines Spiels auf den Letzigrundrasen verirrt.